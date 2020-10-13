Эпидемия COVID-19. В Украине на самоизоляции находится около 6 тыс. учителей

Начальник главного управления школьного образования Минобразования Украины Юрий Кононенко отметил, что учителям не предусмотрены доплаты за время самоизоляции в связи с эпидемией COVID-19.

В Минобразования Украины отметили, что учитель может заработать на замене уроков Фото: pixabay.com

В Украине на самоизоляции в связи с эпидемией коронавирусной инфекции находится около 6 тыс. учителей. Об этом 13 октября сообщил в эфире hromadske начальник главного управления школьного образования Министерства образования и науки Украины Юрий Кононенко.

"Около 6 тыс. сейчас или болеют коронавирусом, или находятся на самоизоляции. Доплат нет. Но этот вопрос урегулирован независимо от коронавируса... Есть два варианта доплат. Первый – почасовая оплата в соответствии с проработанным временем тем, кто заменяет уроки. Второй – взаимозамены", – сказал чиновник.

Он отметил, что учреждение образования само выбирает наиболее приемлемый вариант решения вопроса.

По данным Кононенко, на дистанционное обучение в стране полностью перешли 315 учебных заведений.

По состоянию на 13 октября в Украине зафиксировано 270 587 случаев коронавирусной инфекции, из которых 5133 – за последние сутки. Скончались 5122 пациента с COVID-19, вылечились 116 562 человека.

12 октября Минобразования Украины направило в регионы письмо с рекомендацией объявить в школах каникулы с 15-го по 30 октября включительно. От этой идеи отказались ряд крупных городов, среди которых Киев, Харьков и Львов.