В Украине обновили карантинные зоны. Харьков, Полтава и Сумы попали в "красную". Киев остался в "оранжевой"

Харьков, Полтава, Тернополь, Сумы, Ивано-Франковск, Лисичанск, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов оказались в "красной" зоне. Киев остался в "оранжевой", а в "желтую" перешли Запорожье и Мукачево.

В Украине на 15 октября зафиксировали 281 239 заболевших COVID-19 Фото: depositphotos.com

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям обновила карантинное зонирование в Украине на заседании 15 октября. Полный список городов с делением на зоны опубликовал в Telegram министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов.

В "красную" зону перешли Харьков, Полтава, Тернополь, Сумы, Ивано-Франковск, Лисичанск, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов. Тяжелая эпидемиологическая ситуация во Владимире-Волынском, Василькове, Коростене, Беляевке, Дубно, Рубежном, Северодонецке, Люботине, Каневе, Нежине и Смеле. Эти города тоже попали в "красную" зону.

Киев остался в "оранжевой" зоне. В нее же вошли Винница, Луцк, Днепр, Житомир, Ужгород, Мелитополь, Львов, Николаев, Одесса и Ровно.

"Желтыми" стали Запорожье, Мукачево, Борислав, Березань и Калуш.

В то же время Харьковский горсовет пока не решил, будет ли ужесточать карантин в городе после решения комиссии, пишет "РБК-Украина" со ссылкой на комментарий пресс-секретаря горсовета Юрия Сидоренко.

По его словам, решение можно ожидать завтра, 16 октября.

Новое эпидемическое зонирование начнет действовать в 00.00 19 октября (в понедельник) и устанавливается на 14 дней.

Кабмин 22 июля издал постановление, которым в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

В Украине также продлили адаптивный карантин до конца этого года. Тогда же Кабмин ужесточил критерии для определения "красной" карантинной зоны.

На утро 15 октября в стране зафиксировали 281 239 случаев коронавирусной инфекции, из них 5062 – за последние сутки. Скончалось 5302 пациента с COVID-19, а вылечилось 119 650 больных.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В марте Украина объявила карантин.