Шкарлет объяснил, почему детские сады не отправляют на карантин

По словам врио министра образования Украины Сергея Шкарлета, работу детских садов не ограничивают в том числе из-за экономических вопросов.

Шкарлет: Родители должны ходить на работу, а не сидеть с детьми дома Фото: Міністерство освіти і науки України / Facebook

Минобразования и Минздрав не ограничивают работу детских садов, так как дети дошкольного возраста наименее уязвимы к коронавирусной инфекции COVID-19, заявил врио министра образования Украины Сергей Шкарлет в эфире Общественного 13 октября.

"Детские сады – наименее чувствительная к коронавирусу категория учебных заведений, потому что дети дошкольного возраста – это наименее уязвимая возрастная категория. Мы не трогаем детские сады никакими постановлениями. Они работают без изменений, так как маленькие дети нуждаются в социализации, а не только в воспитании. Также есть еще и экономическая составляющая. Родители должны ходить на работу, а не сидеть с детьми дома", – сказал он.

11 октября на совещании с участием президента Украины Владимира Зеленского приняли ряд решений, которые должны улучшить эпидемическую ситуацию в стране. В частности, речь шла о переносе начала школьных каникул на 15 октября.

Шкарлет сообщил, что школам рекомендуют отправить детей на каникулы на период с 15-го по 30 октября, а высшие учебные заведения перевести на дистанционную форму обучения. Детские сады, отметил он, продолжат работать в обычном режиме и с соблюдением рекомендаций главного санврача и Минздрава.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В марте Украина объявила карантин.

22 июля Кабинет Министров Украины издал постановление, которым в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

Сегодня в Украине продлили адаптивный карантин до конца года.

По состоянию на 13 октября в Украине зафиксировано 270 587 случаев коронавирусной инфекции, из которых 5133 – за последние сутки. Скончались 5122 пациента с COVID-19, вылечились 116 562 человека.