Глава Черкасской ОГА Сергийчук сообщил, что на развитие области Рада выделила 154 млн грн

На выделенные парламентом деньги в Черкасской области выполнят поручение президента Владимира Зеленского по строительству и восстановлению ряда объектов, сообщил глава Черкасской облгосадминистрации Сергей Сергийчук.

Верховная Рада 17 сентября приняла изменения в госбюджет, в которых предусмотрено выделение средств на строительство и реконструкцию ряда объектов городов Канев и Черкассы. Глава Черкасской облгосадминистрации Сергей Сергийчук отметил, что на выделенные деньги будет реализован ряд проектов в Черкассах и Каневе.

"На развитие Черкасской области направили 154 млн грн! За эти средства выполним поручение президента Владимира Зеленского: восстановим и построим важные для области объекты. Дом культуры в Каневе, который десятками лет был вне поля зрения власти, – восстановим! В госбюджете уже запланировали 65 млн грн. Совместно создадим мощный культурный центр, который станет дополнением "туристического магнита" – Шевченковской горы. На текущий средний ремонт улицы Энергетиков и улицы Шевченко в Каневе, которые ведут к Шевченковской горы, также предусмотрели 10 млн грн", – написал он в Telegram.

Сергийчук добавил, что также выполнит обещание построить детский сад для жителей черкасского района Мытница.

"79 млн грн сможем использовать в 2021 году для строительства комплексного дошкольного учебного заведения. На днях уже выезжал на место будущего здания. Спасибо президенту, депутатам Верховной Рады за поддержку и оперативное содействие!" – отметил глава области.