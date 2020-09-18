Повышение минимальной зарплаты в 2021 обойдется в 41 млрд грн – Марченко

По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, соотношение минимальной и средней зарплат в 2021 году возрастет с 45% до 48%.

На постепенное повышение минимальной заработной платы украинцам в 2021 году госбюджет потратит 41 млрд грн. Об этом 18 сентября сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко во время выступления в Верховной Раде, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Уже с 1 января минимальная зарплата вырастет с 5 тыс. грн до 6 тыс. грн, а с 1 июля до 6500 грн. В общем итоге такое повышение будет стоить стране 41 млрд грн. Это повлияет на заработные платы медиков, учителей и других работников бюджетной сферы", – отметил он.

По словам министра, соотношение минимальной и средней зарплат возрастет с 45% до 48%.

С 1 января 2020 года минимальная зарплата в Украине выросла на 13,2%, до 4723 грн. 25 августа Верховная Рада приняла в целом законопроект, который предусматривает повышение минимальной зарплаты до 5 тыс. грн. Решение вступило в силу 1 сентября.