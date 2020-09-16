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ДЕНЬГИ

Кабмин Украины снял ограничение зарплат для членов правления трех государственных банков

Правительство Украины сняло карантинное ограничение зарплат в 47 тыс. грн для членов правления и наблюдательных советов "Ощадбанка", "ПриватБанка" и "Укрэксимбанка".

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13 апреля Верховная Рада ограничила предельный размер зарплат отдельных категорий чиновников
13 апреля Верховная Рада ограничила предельный размер зарплат отдельных категорий чиновников
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

На заседании правительства Украины 16 сентября было отменено ограничение размера зарплат членов правления и наблюдательных советов трех государственных банков страны, установленное в связи карантином на уровне 47 тыс. грн. Об этом сообщила "Экономическая правда".

Решение касается руководства "Ощадбанка", "ПриватБанка" и "Укрэксимбанка". 

"Изменения связаны с тем, что действующее сегодня ограничение ежемесячных выплат вознаграждения и заработной платы для членов органов управления банков на период карантина создает для госбанков значительный операционный и стратегический риск, связанный с потерей оперативного управления и пониженным контролем за деятельностью банков, а также риск невыполнения банками стратегий и бизнес-планов", – отметил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции в Украине был введен 12 марта. С 11 мая началось постепенное ослабление ограничений. С 20 мая в стране действует адаптивный карантин, который позволяет региональным властям ослаблять ограничения при улучшении эпидемической ситуации. 

13 апреля 2020 года Верховная Рада ограничила предельный размер зарплат отдельных категорий чиновников. В частности, должностным лицам в бюджетных учреждениях, судьям, прокурорам, депутатам, сотрудникам НБУ, в соответствии с решением парламента, в период действия карантина можно было платить не более 10 минимальных зарплат (47 230 грн).

28 августа Конституционный Суд Украины признал неконституционными решения ВР об ограничении предельного размера зарплат для отдельных категорий госслужащих на период действия карантина.

Теги: зарплата, банки, ПриватБанк, Ощадбанк, карантин, Укрэксимбанк, ограничения, Максим Степанов
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