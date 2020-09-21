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Пять школ в Киеве закрыты на карантин из-за случаев COVID-19 у педагогов – Кличко

В 122 школах Киева на самоизоляцию и дистанционное обучение перевели 328 классов, где COVID-19 заболели ученики, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Кличко: Мы держим ситуацию под контролем и проверяем соблюдение учреждениями образования регламентов работы
Кличко: Мы держим ситуацию под контролем и проверяем соблюдение учреждениями образования регламентов работы
Фото: Кличко - мер / Facebook

В Киеве пять школ закрыты на карантин из-за выявленых случаев заражения коронавирусом. Об этом на брифинге 21 сентября сказал мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы держим ситуацию под контролем и проверяем соблюдение учреждениями образования регламентов работы. Там, где выявляют больных детей или педагогов, классы или школы отправляют на дистанционное обучение. Пять школ закрыты на карантин из-за случаев заболевания среди учителей – по одной школе в Голосеевском, Дарницком, Оболонском, Печерском и Соломенском районах", – сказал мэр.

Также в 122 школах на самоизоляцию и дистанционное обучение перевели 328 классов, где заболели ученики.

Всего в столице 267 заболевших COVID-19 учеников и 127 педагогов, добавил Кличко.

В детских садах из-за выявленных случаев коронавируса закрыты 15 групп, а один детский сад закрыт на карантин.

Мэр добавил, что заполненность детсадов сейчас – около 50%.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемиейПо состоянию 21 сентября в мире зафиксировано 30,93 млн случаев заражения коронавирусом, умерло почти 960 тыс. человек, выздоровело 21,1 млн.

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 2675 новых случаев COVID-19, 26 человек умерли. Всего с начала эпидемии коронавирус был подтвержден у 178 353 человек, 3583 умерли, 78 184 выздоровели.

В Киеве за прошедшие сутки выявили 275 новых случаев, два пациента умерло, девять выздоровело.

Теги: Киев, Виталий Кличко, карантин, дети, школы, детский сад, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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