В Киеве за сутки подтвердили 275 новых случаев COVID-19

1010 пациентов с COVID-19 в Киеве лечатся в больницах, из них 22 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, отметил мэр Киева Виталий Кличко.

Кличко рассказал о ситуации с распространением COVID-19 в Киеве Фото: Кличко - мер / Facebook

В Киеве за сутки коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 275 человек. Об этом на брифинге 21 сентября сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Два человека за сутки умерли, девять выздоровели.

За последние сутки заболело 139 женщин в возрасте от 18 до 93 лет, 10 девочек от трех до 16 лет, 120 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет и шесть мальчиков от пяти до 17 лет.

Самое большое количество заболевших выявили в Дарницком (74), Деснянском (36) и Днепровском (35) районах.

Среди заболевших – восемь медиков, подчеркнул мэр.

"Госпитализированы 36 пациентов, остальные на самоизоляции под контролем врачей", – сказал Кличко.

Всего с начала эпидемии в Киеве подтверждено 19 758 случаев заражения коронавирусом, 318 человек умерли, 5868 выздоровели. Госпитализированы сейчас 1010 человек.

"189 пациентов в тяжелом состоянии, 293 получают кислородную поддержку, 22 – на аппаратах искусственной вентиляции легких", – заявил Кличко.

Как сообщили в Совете нацбезопасности и обороны Украины, в Киеве выявили самое большое среди других регионов число заболевших за сутки.

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 2675 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, 26 человек умерли. Всего с начала эпидемии коронавирус был подтвержден у 178 353 человек, 3583 умерли, 78 184 выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию 21 сентября в мире зафиксировано 30,93 млн случаев заражения коронавирусом, умерло почти 960 тыс. человек, выздоровело 21,1 млн.