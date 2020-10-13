Врач сообщил о результатах тестов Трампа на коронавирус

Тесты президента США Дональда Трампа на коронавирусную инфекцию COVID-19 "несколько дней подряд" показывали отрицательный результат, заявил его врач Шон Конли.

Трамп 2 октября сообщил об инфицировании коронавирусом, 10-го Конли сообщил, что глава Белого дома не заразен Фото: ЕРА

Последние тесты президента США Дональда Трампа на антитела к коронавирусу (Abbott's BinaxNow COVID-19 Ag Card) показали, что он больше не заразен, сообщил врач главы Белого дома Шон Конли 12 октября. Его заявление в Twitter обнародовала пресс-секретарь Трампа Кейли Макэнани.

Врач заявил, что отрицательными результаты тестов на антитела были "несколько дней подряд", но не уточнил, о каком именно периоде идет речь.

По словам врача, к выводу о незаразности Трампа пришли, основываясь на результатах тестов на антитела, анализе вирусной культуры и ПЦР-тестов.

"Неоднократные отрицательные тесты на антитела, рассмотренные в контексте дополнительных клинических и лабораторных данных [...] указывают на отсутствие явной вирусной репликации. Всеобъемлющие данные, в соответствии с рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний США о снятии ограничений на распространение [инфекции] легли в основу оценки, сделанной нашей командой медиков, о незаразности президента", – сказано в заявлении врача.

Abbott's BinaxNow COVID-19 Ag Card – быстрый тест, который рассчитан на применение врачами. Он показывает результат в течение 15 минут. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США разрешило его использование в конце августа.

Трамп 2 октября сообщил, что у него и первой леди Меланьи подтвержден COVID-19. Президент планировал оставаться в Белом доме во время лечения, но к вечеру "из избытка осторожности" его госпитализировали. В ночь на 6 октября Трамп вернулся в Белый дом. 7 октября Конли заявил, что у президента появились антитела к коронавирусу.

10 октября Трамп впервые после заражения появился на публике – он выступил с речью с балкона Белого дома. Конли в тот же день объявил, что президент больше не заразен, но результат ПЦР-теста Трампа не обнародовал.