Главный инфекционист США заявил, что его слова без разрешения использовали предвыборной рекламе Трампа

В предвыборном ролике президента США Дональда Трампа звучит фраза главного инфекциониста США доктора Энтони Фаучи о работе целевой группы Белого дома про противодействию. Видеоряд смонтирован так, что складывается впечатление, якобы Фаучи положительно отзывается о действиях Трампа, направленных на борьбу с эпидемией коронавируса.

Фаучи подчеркнул, что за все время работы на госслужбе ни разу публично не поддерживал ни одного политического кандидата Фото: ЕРА

В предвыборном ролике президента США Дональда Трампа, который был обнародован на YouTube-канале Трампа 10 октября, использован фрагмент выступления главного инфекциониста США Энтони Фаучи.

Пока в ролике показывают видеоряд с Трампом и американцами, закадровый голос говорит в ролике: "Президент Трамп выздоравливает от коронавируса, и Америка – тоже. Вместе мы справились с этой задачей, защищая наших пожилых людей, обеспечивая им жизненно важные лекарства в рекордно короткие сроки, не щадя денег. Президент Трамп взялся за борьбу с вирусом, как и положено лидерам".

Сразу после этого в рекламе появляется отрывок из выступления Фаучи, который говорит: "Я не могу представить, чтобы кто-то мог сделать больше".

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Видео: Donald J Trump / YouTube

Фаучи в комментарии CNN сказал, что "за почти пять десятилетий государственной службы никогда публично не поддерживал ни одного политического кандидата". Он подчеркнул, что не давал согласия на использование цитаты в ролике.

Цитата Фаучи взята из его интервью телеканалу Fox News, обнародованного в марте. Предложение вырезали из блока о работе целевой группы Белого дома про противодействию распространению коронавируса.

"У нас никогда не было такой угрозы. Согласованная реакция была... Есть несколько прилагательных, чтобы описать это... впечатляюще, я думаю, что это одно из них. Мы говорим обо всех участниках команды. Я, как один из многих людей в команде, я не единственный человек. С самого начала, когда мы даже узнали, что это такое, я посвящал этому почти все свое время. Я практически каждый день нахожусь в Белом доме с оперативной группой. Каждый день. Так что я не могу себе представить, что при любых обстоятельствах кто-то может делать больше", – говорил он.

Выборы президента США состоятся 3 ноября.

Результаты опроса американской радиостанции NPR, обнародованные 18 сентября, показали, что за кандидата от демократов, бывшего вице-президента Джо Байдена готовы проголосовать 52% избирателей, а за Трампа – 43%. Похожие результаты опросов опубликовало агентство Reuters: в поддержку Байдена высказались 50% опрошенных, Трампа – 41%.