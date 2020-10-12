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Главный инфекционист США заявил, что его слова без разрешения использовали предвыборной рекламе Трампа

В предвыборном ролике президента США Дональда Трампа звучит фраза главного инфекциониста США доктора Энтони Фаучи о работе целевой группы Белого дома про противодействию. Видеоряд смонтирован так, что складывается впечатление, якобы Фаучи положительно отзывается о действиях Трампа, направленных на борьбу с эпидемией коронавируса.

 
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Фаучи подчеркнул, что за все время работы на госслужбе ни разу публично не поддерживал ни одного политического кандидата
Фаучи подчеркнул, что за все время работы на госслужбе ни разу публично не поддерживал ни одного политического кандидата
Фото: ЕРА

В предвыборном ролике президента США Дональда Трампа, который был обнародован на YouTube-канале Трампа 10 октября, использован фрагмент выступления главного инфекциониста США Энтони Фаучи. 

Пока в ролике показывают видеоряд с Трампом и американцами, закадровый голос говорит в ролике: "Президент Трамп выздоравливает от коронавируса, и Америка – тоже. Вместе мы справились с этой задачей, защищая наших пожилых людей, обеспечивая им жизненно важные лекарства в рекордно короткие сроки, не щадя денег. Президент Трамп взялся за борьбу с вирусом, как и положено лидерам". 

Сразу после этого в рекламе появляется отрывок из выступления Фаучи, который говорит: "Я не могу представить, чтобы кто-то мог сделать больше". 

ВИДЕО
Видео: Donald J Trump / YouTube

Фаучи в комментарии CNN сказал, что "за почти пять десятилетий государственной службы никогда публично не поддерживал ни одного политического кандидата". Он подчеркнул, что не давал согласия на использование цитаты в ролике.  

Цитата Фаучи взята из его интервью телеканалу Fox News, обнародованного в марте. Предложение вырезали из блока о работе целевой группы Белого дома про противодействию распространению коронавируса.  

"У нас никогда не было такой угрозы. Согласованная реакция была... Есть несколько прилагательных, чтобы описать это... впечатляюще, я думаю, что это одно из них. Мы говорим обо всех участниках команды. Я, как один из многих людей в команде, я не единственный человек. С самого начала, когда мы даже узнали, что это такое, я посвящал этому почти все свое время. Я практически каждый день нахожусь в Белом доме с оперативной группой. Каждый день. Так что я не могу себе представить, что при любых обстоятельствах кто-то может делать больше", – говорил он. 

Выборы президента США состоятся 3 ноября. 

Результаты опроса американской радиостанции NPR, обнародованные 18 сентября, показали, что за кандидата от демократов, бывшего вице-президента Джо Байдена готовы проголосовать 52% избирателей, а за Трампа – 43%. Похожие результаты опросов опубликовало агентство Reuters: в поддержку Байдена высказались 50% опрошенных, Трампа – 41%.

Теги: Дональд Трамп, выборы президента США 2020, Энтони Фаучи
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