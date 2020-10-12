Правительство Великобритании "списывает" Трампа и готовится к победе Байдена на выборах в США – СМИ

Правительство Великобритании получило указание наладить отношения с командой баллотирующегося на пост президента США бывшего вице-президента страны Джо Байдена. Об этом британская газета The Sunday Times написала 11 октября, ссылаясь на свои источники.
По данным издания, правительство Великобритании получило результаты соцопроса, который проводили в США частные компании. Согласно результатам исследования, шансы Байдена на победу оценивают в 70%, пишет газета.
Журналисты заметили, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на прошлой неделе говорил с действующим президентом США Дональдом Трампом, который баллотируется на президентский пост от республиканцев, и пожелал ему успеха на выборах. Однако один из высокопоставленных членов Консервативной партии Великобритании сказал изданию, что в британском правительстве "сейчас списывают Трампа".
Министр иностранных дел Великобритании в сентябре был в США с визитом, в ходе которого встречался со спикером Палаты представителей Конгресса, демократкой Нэнси Пелоси и другими влиятельными лицами из окружения Байдена.
Выборы президента США состоятся 3 ноября.
Результаты опроса американской радиостанции NPR, обнародованные 18 сентября, показали, что за Байдена готовы проголосовать 52% избирателей, а за Трампа – 43%. Похожие результаты опросов опубликовало агентство Reuters: в поддержку Байдена высказались 50% опрошенных, Трампа – 41%.