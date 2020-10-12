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Правительство Великобритании "списывает" Трампа и готовится к победе Байдена на выборах в США – СМИ

По данным газеты The Sunday Times, в британском правительстве "списывают" шансы действующего президента США Дональда Трампа на переизбрание: результаты опроса, проведенного в США частными компаниями, свидетельствуют о более высокой поддержке кандидата на пост президента от демократов, экс-вице-президента Джо Байдена.

Шансы Байдена на победу авторы социсследований оценили в 70%
Шансы Байдена на победу авторы социсследований оценили в 70%
Фото: ЕРА

Правительство Великобритании получило указание наладить отношения с командой баллотирующегося на пост президента США бывшего вице-президента страны Джо Байдена. Об этом британская газета The Sunday Times написала 11 октября, ссылаясь на свои источники. 

По данным издания, правительство Великобритании получило результаты соцопроса, который проводили в США частные компании. Согласно результатам исследования, шансы Байдена на победу оценивают в 70%, пишет газета. 

Журналисты заметили, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на прошлой неделе говорил с действующим президентом США Дональдом Трампом, который баллотируется на президентский пост от республиканцев, и пожелал ему успеха на выборах. Однако один из высокопоставленных членов Консервативной партии Великобритании сказал изданию, что в британском правительстве "сейчас списывают Трампа". 

Министр иностранных дел Великобритании в сентябре был в США с визитом, в ходе которого встречался со спикером Палаты представителей Конгресса, демократкой Нэнси Пелоси и другими влиятельными лицами из окружения Байдена. 

Выборы президента США состоятся 3 ноября. 

Результаты опроса американской радиостанции NPR, обнародованные 18 сентября, показали, что за Байдена готовы проголосовать 52% избирателей, а за Трампа – 43%. Похожие результаты опросов опубликовало агентство Reuters: в поддержку Байдена высказались 50% опрошенных, Трампа – 41%.

Теги: США, Великобритания, Джо Байден, соцопрос, Борис Джонсон, Дональд Трамп, Нэнси Пелоси
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