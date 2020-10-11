Байден считает, что может проиграть выборы "только в одном случае"

Кандидат в президенты США от демократов, бывший вице-президент страны Джо Байден сказал, что примет любые результаты голосования.

Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент страны Джо Байден, выступая перед избирателями в Пенсильвании, заявил, что может проиграть выборы только в случае мошенничества на избирательных участках.

"Обязательно голосуйте, потому что единственный случай, в котором мы можем проиграть, – это мошенничество применительно к избирательным участкам", – сказал Байден избирателям, трансляция велась на его YouTube-канале.

Как отмечает Reuters, перед отъездом из штата Байден сказал журналистам, что примет "любой исход" выборов.

Байден не единожды говорил, что его соперник на выборах, действующий президент США, республиканец Трамп попытается "косвенным образом украсть" победу на выборах, выставив голосование по почте "мошенничеством", напоминает агентство.

Результаты опроса американской радиостанции NPR, обнародованные 18 сентября, показали, что за Байдена готовы проголосовать 52% избирателей, а за Трампа – 43%. Похожие результаты опросов опубликовало агентство Reuters 16 сентября: в поддержку Байдена высказались 50% опрошенных, Трампа – 41%.

Выборы президента США состоятся 3 ноября.