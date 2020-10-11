"Талибан" поддержал Трампа на выборах президента США

В штабе президента США Дональда Трампа, который баллотируется на второй срок, заявили, что отвергают поддержку со стороны афганского движения "Талибан".

Представитель афганского исламистского движения "Талибан" Забихулла Муджахид выступил в поддержку переизбрания Дональда Трампа на пост президента США. Об этом он заявил в телефонном интервью американскому телеканалу CBS News.

В частности, Муджахид выразил надежду, что Трамп выиграет на выборах и свернет военное присутствие Соединенных Штатов в Афганистане.

Другой высокопоставленный представитель талибов заявил телеканалу, что "очень беспокоился" за здоровье Трампа, когда узнал о том, что президент США заразился коронавирусом.

Представитель избирательного штаба Трампа Тим Мерто заявил, что команда действующего президента "отвергает" поддержку "Талибана". Он заверил, что Дональд Трамп "всегда будет защищать американские интересы любыми доступными средствами".

Исламистское движение "Талибан" было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001-й находилось у власти в Афганистане.

США ввели войска в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 года. Решение было поддержано близкими союзниками США. Провозглашенной целью войны было уничтожение военной структуры "Аль-Каиды" и лишение террористической организации позиций в Афганистане путем отстранения от власти в Кабуле движения "Талибан".

29 февраля 2020 года США и "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает постепенный вывод всех сил США и международной коалиции из Афганистана при условии, что талибы выполнят свою часть сделки: начнут переговоры с афганским правительством, будут соблюдать перемирие и препятствовать использованию территории Афганистана для деятельности, угрожающей безопасности США и их союзников.