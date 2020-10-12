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Трамп заявил, что не может снова заразиться коронавирусом. Twitter пометил этот пост как дезинформацию

Администрация социальной сети Twitter "в интересах общественности" не блокировала пост президента США Дональда Трампа, который посчитала нарушающим правила о распространении дезинформации о COVID-19.

Трамп впервые после заражения коронавирусом появился на публике 10 октября
Трамп впервые после заражения коронавирусом появился на публике 10 октября
Фото: ЕРА

Администрация социальной сети Twitter посчитала твит президента США Дональда Трампа об иммунитете к коронавирусу вводящим в заблуждение. 

Трамп 11 октября написал: "Получил вчера полный отчет от врачей Белого дома. Это означает, что я не могу снова им заразиться (иммунитет), и не могу его передать". 

Администрация Twitter пометила этот твит как нарушение правил о распространении заведомо ложной и потенциальной опасной информации о COVID-19, но не блокировала его, так как посчитала, что сохранение доступа к сообщению может быть "в интересах общественности".  

Всемирная организация здравоохранения получает сообщения о случаях повторного заражения в большом количестве стран (например, в Украине их зафиксировали около 20). 

Конфликт президента США с Twitter продолжается несколько месяцев. Все началось 26 мая, когда Twitter пометил два сообщения президента США как вводящие в заблуждение. В этих твитах Трамп высказался против голосования по почте во время пандемии коронавируса. По его мнению, результаты такого голосования могут быть искажены, документы могут похитить из почтового ящика, подделать или подписать за других.

28 мая Трамп подписал указ "против цензуры в соцсетях". В Twitter его назвали угрозой свободе слова.

После этого соцсеть удаляла твиты американского президента и размещала над ними информацию о нарушении правил. В частности, 29 июля Twitter удалил пост Трампа о существовании лекарства от COVID-19. 

Трамп 2 октября сообщил, что у него и первой леди Меланьи подтвержден COVID-19Президент планировал  оставаться в Белом доме во время лечения, но к вечеру "из избытка осторожности" его госпитализировали. В ночь на 6 октября Трамп вернулся в Белый дом. 7 октября его врач Шон Конли заявил, что у президента появились антитела к коронавирусу.

10 октября Трамп впервые после заражения появился на публике – он выступил с речью с балкона Белого дома. Конли в тот же день объявил, что президент больше не заразен, но результат ПЦР-теста Трампа не обнародовал. 

Теги: США, Twitter, Дональд Трамп, соцсеть, коронавирус, нарушение
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