Twitter удалил пост Трампа о том, что есть лекарство от COVID-19

Вечером 27 июля президент США Дональд Трамп ретвитнул пост, в котором говорилось: "COVID-19 вылечен. Америка проснулась". Twitter удалил эту публикацию и заменил ее надписью: "Этот твит больше не доступен".

Соцсеть Twitter удалил твит президента США Дональда Трампа о том, что существует лекарство от коронавируса. Об этом 28 июля сообщает NBC News.

Вечером 27 июля Трамп ретвитнул пост, в котором говорилось: "COVID-19 вылечен. Америка проснулась". Вскоре Twitter удалил эту публикацию и заменил ее надписью: "Этот твит больше не доступен".

В соцсети объяснили, что таким образом они борются с дезинформацией относительно коронавируса, ведь сейчас нет от него лекарств, а ученые работают над разработкой вакцины.

В этот же день соцсеть ограничила аккаунт сына Трампа – Дональда Трампа – младшего – из-за видео о том, что носить маски во время пандемии необязательно.

Конфликт президента США с Twitter продолжается несколько месяцев. Все началось 26 мая, когда Twitter пометил два сообщения президента США как вводящие в заблуждение. В этих твитах Трамп высказался против голосования по почте во время пандемии коронавируса. По его мнению, результаты такого голосования могут быть искажены, документы могут похитить из почтового ящика, подделать или подписать за других.

28 мая Трамп подписал указ "против цензуры в соцсетях". В Twitter его назвали угрозой свободе слова.

29 мая Twitter разместил над постом главы Белого дома о протестах в Миннеаполисе информацию о нарушении правил в отношении героизации насилия, но решил не закрывать твит, потому что он может иметь общественную значимость. При этом сообщение Трампа было закрыто для репостов и ему невозможно было поставить лайк. Президент назвал действия сервиса микроблогов предвзятыми.

28 июля Трамп обвинил соцсеть в том, что она стремится представить действующего главу государства в негативном ключе.