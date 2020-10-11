Трамп: Я победил этот безумный китайский вирус и могу выйти из подвала

По словам президента США Дональда Трампа, у него появился иммунитет к коронавирусной болезни. Он советует врачам применять в больницах тот же коктейль из антител, который помог ему.

Трамп говорит, что чувствует себя "фантастически" Фото: ЕРА

Президент США Дональд Трамп заявил в эфире телеканала Fox News 11 октября, что после перенесенного COVID-19 стал невосприимчив к коронавирусу.

"Похоже, у меня иммунитет, поэтому я могу выйти из подвала, что я бы сделал в любом случае", – сказал глава Белого дома.

Он собирается активно участвовать в избирательной кампании.

"Президент находится в отличной форме, чтобы сражаться в битвах. Я победил этот безумный, ужасный китайский вирус. Прошел наибольшие испытания, и я в отличной форме. Должен сказать вам, что чувствую себя фантастически", – заявил Трамп.

Он особо отметил коктейль из антител от фирмы Regeneron, который ему ввели 2 октября – в период острой фазы COVID-19. По мнению Трампа, коктейль следует распространить по больницам страны.

Трамп 2 октября сообщил, что у него и первой леди Меланьи подтвержден COVID-19. Президент планировал оставаться в Белом доме во время лечения, но к вечеру "из избытка осторожности" его госпитализировали.

В ночь на 6 октября Трамп вернулся в Белый дом. 7 октября его врач Шон Конли заявил, что у президента появились антитела к коронавирусу.

10 октября Трамп впервые после заражения появился на публике – он выступил с речью с балкона Белого дома. Конли в тот же день сообщил, что президент больше не заразен.