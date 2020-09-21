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Задержали женщину, которая, вероятно, отправила посылку с ядом Трампу – СМИ

При попытке въехать из Канады в США задержали лицо, предположительно, ответственное за отправку "подозрительного письма", сообщили в ФБР. По данным Reuters, речь идет о посылке с токсичным веществом рицином, адресованной президенту США Дональду Трампу.

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Рицин получают из касторовых бобов
Рицин получают из касторовых бобов
Фото: depositphotos.com

Женщина, которая, вероятно, отправила президенту США Дональду Трампу конверт с ядовитым веществом, задержана. Об этом сообщил телеканал CNN 21 сентября, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. 

По данным собеседника журналистов, ее задержали при попытке въехать в США из Канады на пограничном переходе в штате Нью-Йорк. Женщина была вооружена, рассказали источники CNN. 

Федеральное бюро расследований США в ответ на запрос Reuters сообщило, что задержано лицо, "предположительно ответственное за отправку подозрительного письма". 

Источники агентства подтверждают, что речь идет именно о конверте с рицином, который правоохранительные органы США перехватили на этой неделе. Собеседник журналистов рассказал, что задержанная имеет гражданство Канады. New York Times писала, что пакет с ядом Трампу отправили из Канады

Рицин получают из касторовых бобов. Это часть отходов, образующихся при производстве касторового масла и сильнодействующий высокотоксичный яд. При попадании в желудок он вызывает тошноту, рвоту и внутреннее кровотечение, за которым следуют отказ печени, селезенки и почек и смерть в результате коллапса системы кровообращения. Рицин не имеет известного противоядия.

Теги: США, Канада, ФБР, Дональд Трамп, расследование, Федеральное бюро расследований США
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