Задержали женщину, которая, вероятно, отправила посылку с ядом Трампу – СМИ

При попытке въехать из Канады в США задержали лицо, предположительно, ответственное за отправку "подозрительного письма", сообщили в ФБР. По данным Reuters, речь идет о посылке с токсичным веществом рицином, адресованной президенту США Дональду Трампу.

Женщина, которая, вероятно, отправила президенту США Дональду Трампу конверт с ядовитым веществом, задержана. Об этом сообщил телеканал CNN 21 сентября, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

По данным собеседника журналистов, ее задержали при попытке въехать в США из Канады на пограничном переходе в штате Нью-Йорк. Женщина была вооружена, рассказали источники CNN.

Федеральное бюро расследований США в ответ на запрос Reuters сообщило, что задержано лицо, "предположительно ответственное за отправку подозрительного письма".

Источники агентства подтверждают, что речь идет именно о конверте с рицином, который правоохранительные органы США перехватили на этой неделе. Собеседник журналистов рассказал, что задержанная имеет гражданство Канады. New York Times писала, что пакет с ядом Трампу отправили из Канады.