От COVID-19 умер "мэр" оккупированной Ялты

59-летний руководитель оккупационной администрации Ялты Иван Имгрунт скончался 18 октября. Утром этого дня от его имени поздравляли работников дорожного хозяйства.

Глава оккупационной администрации Ялты Иван Имгрунт скончался 18 октября в возрасте 59 лет, сообщило агентство "Интерфакс".

Причиной смерти стал COVID-19, сказал собеседник агентства в окружении "мэра".

Еще сегодня утром на страницах чиновника в соцсетях было опубликовано поздравление дорожников с профессиональным праздником.

О госпитализации Имгрунта с пневмонией стало известно 30 сентября. Тогда он оценивал свое состояние как нормальное.

Имгрунт стал "мэром" Ялты в ноябре 2019 года. До этого работал в "правительстве" Крыма, а ранее возглавлял администрацию Белореченского района Краснодарского края РФ. Он стал известен в 2017 году, когда распорядился вывесить на фасаде здания администрации портрет Иосифа Сталина.