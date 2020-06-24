В Ялте дворники в дореволюционной форме принесли присягу

Ялтинским дворникам выдали 450 комплектов спецодежды, сшитой в дореволюционном стиле. Разработали форму для крымских коммунальщиков в Пензе, об этом сообщил сайт мэрии Ялты.

Для ялтинских дворников пошили стилизованную под царскую Россию спецодежду, в новой форме коммунальщики прочитали присягу на набережной Ялты, об этом сообщил сайт мэрии города 23 июня.

"Я буду рад трудиться рьяно и упорно. Мой город Ялта, я тебе клянусь! В моих руках твоя зеленая одежда, твои дороги, скверы и дворы! Ты будешь дивным городом прибрежным, ты будешь лучшим городом Земли! Клянемся!" – говорилось в клятве.

По информации главы российской администрации города Ивана Имгрунта, было заказано 450 комплектов спецодежды, которую профинансировали благотворители. Разработали форму для ялтинских дворников в Пензе.

"За основу взяли костюм дворника царской России и соединили историю и современность", – отметила руководитель швейного предприятия Алина Колотушкина.

По ее словам, для пошива использовали хлопковую ткань, на которой есть светоотражающие элементы. Материал успешно прошел испытание жарой.

Дворникам пообещали выдать еще один комплект летней формы, парадный, а осенью они получат зимнюю спецодежду.

"Также в ближайшее время мы выдадим вам номерные жетоны, как у сотрудников ГИБДД, и служебные удостоверения, в которых написано, что вы не дворники, а "маэстро чистоты", – подчеркнул Иван Имгрунт.

За ношение формы дворники будут получать по 1 тыс. руб. доплаты ежемесячно.