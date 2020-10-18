Тренер "Ворсклы" заразился COVID-19. Без него команда победила и лидирует в УПЛ вместе с "Динамо"

Коронавирусную инфекцию в полтавской "Ворскле" подтвердили у главного тренера Юрия Максимова и двух его помощников. На игру в рамках Премьер-лиги против донецкого "Олимпика" полтавская команда выходила с тренером вратарей.

У главного тренера полтавского футбольного клуба "Ворскла" Юрия Максимова обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом 17 октября проинформировал сайт команды.

"Очередной тест наставника "Ворсклы" Юрия Максимова, к сожалению, дал положительный результат в тестировании на наличие в организме тренера коронавирусной инфекции... Чувствует себя Юрий Вилевич нормально", – говорится в сообщении.

В клубе рассказали, что COVID-19 подтвердили также у двух помощников Максимова – Виктора Уляницкого и Сергея Ревуты.

"Все они остаются на самоизоляции и продолжат курс лечения до полного выздоровления. Таким образом, тренерское место на скамейке запасных "Ворсклы" завтра за тренером вратарей Сергеем Долганским", – объяснили в Полтаве.

18 октября без присутствия Максимова на тренерском месте на стадионе в Киеве "Ворскла" в рамках шестого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) обыграла донецкий "Олимпик" со счетом 1:0, отмечает сайт УПЛ. Мяч на 70-й минуте забил Владислав Кулач.

После этой победы "Ворскла" набрала 14 очков и делит с киевским "Динамо" лидерство в УПЛ. На третьем месте – донецкий "Шахтер", у него 12 очков.

По состоянию на 18 октября в Украине зафиксировано 298 872 случая коронавирусной инфекции, из которых 5231 – за последние сутки. Жертвами COVID-19 стали 5607 больных, 125 377 пациентов вылечились.