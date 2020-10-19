В Житомирской области не хватает квалифицированных инфекционистов – ОГА

Реанимации больниц Житомирской области, в которых лечат заболевших COVID-19, работают с большим напряжением. Об этом сообщил и.о. начальника управления здравоохранения Житомирской облгосадминистрации Сергей Березовский.

В Житомирской области терапевты, работающие в стационарах, получили дополнительную квалификацию инфекционистов, сообщили в ОГА Фото: depositphotos.com

В Житомирской области не хватает квалифицированных инфекционистов, об этом 19 октября во время брифинга, который транслировался в Facebook, сообщил и.о. начальника управления здравоохранения Житомирской облгосадминистрации Сергей Березовский.

"Все врачи, которые работают в стационарах и имеют специализацию терапевта, прошли специальное обучение на уровне лечебных учреждений и предоставляют помощь как врачи-инфекционисты", – сказал он.

По информации Березовского, реанимации всех больниц, которые определены для лечения заболевших COVID-19, работают в области с большим напряжением.

"По нашим данным, бригады анестезиологов и реаниматологов укомплектованы", – уточнил Березовский.

В облгосадминистрации отметили, что в регионе поступают тревожные сигналы о недостатке кислорода в клиниках, которые принимают больных коронавирусной инфекцией.

"Сегодня правительство решает вопрос об увеличении объемов кислорода, а что касается финансирования, в госбюджете для больниц Житомирской области, которые закупают кислород и борются за жизнь больных COVID-19, предусмотрено 18 млн 400 тыс. грн. Надеюсь, что перебоев с кислородом у нас не будет", – отметила заместитель главы ОГА Наталья Остапченко.

По состоянию на 19 октября в Украине зафиксировано 303 638 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 4766 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 5673 пациента с COVID-19, выздоровело 126 489 больных.

В Житомирской области выявлено 10 905 инфицированных COVID-19, 171 человек умер, 5514 выздоровели.