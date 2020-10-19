Голубовская о пандемии COVID-19: Сейчас самый страшный период за всю мою деятельность. Мы никогда с таким не сталкивались

Голубовская: Это правда, что люди снимают с себя маски, чтобы умереть Фото: Olga Golubovskaya / Facebook

Украинский врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Ольга Голубовская в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявила, что в своей профессиональной карьере никогда не сталкивалась с ситуацией, подобной пандемии коронавируса.

"Сейчас самый страшный период за всю мою профессиональную деятельность. И не только мою, но и наших учителей. Несколько поколений врачей, которые были до нас, никогда в жизни с таким не сталкивались. Я прожила очень много пандемий гриппа, эпидемий, например дифтерии. Вы знаете, что эпидемия дифтерии была беспрецедентной, вошла во все отчеты Всемирной организации здравоохранения. Она тоже была страшной, но такого [как с COVID-19] не было никогда. Я думаю, что последние врачи, которые такое видели, [жили во время пандемии] испанского гриппа 1918–1919 годов. Он был очень смертоносный. Но эта [коронавирусная] болезнь совершенно другая и ставит другие задачи перед системами здравоохранения", – сказала врач.

Голубовская обратила внимание, что последние столетия методы борьбы с распространением инфекционных заболеваний особенно не изменились.

"Со Средних веков в противодействии инфекционным болезням, при которых нет средств специфической профилактики и специфического лечения, ничего не изменилось. Только разобщение, только средства индивидуальной защиты (и все это не панацея, а только минимизирует риски для каждого человека), а с другой стороны – [попытки] немножко приостановить шквальное распространение этого заболевания в обществе. То есть ничего, как мы с вами видим, не изменилось", – сказала инфекционист.

Она раскритиковала всех, кто сравнивает COVID-19 с гриппом.

"Мы никогда в жизни с таким не сталкивались. Даже близко не сталкивались! Я когда слышу, что сравнивают с гриппом, – у меня нет слов. Люди просто не понимают проблемы и говорят абсолютные глупости... Вирус новый, он только адаптируется к человеческой популяции, а мы адаптируемся к нему. Но уже сейчас буквально за последний месяц течение этого заболевания заметно изменилось, оно уже совсем не такое, как было даже в летний период. [Как изменилось?] В сторону ухудшения. Изменился спектр тяжелых пациентов, [поступает] все больше людей до 50–60 лет очень тяжелых, а пожилые люди вполне себе могут спокойно выздороветь... Оно стало более длинное, затягивается лихорадочный период", – перечислила Голубовская.

Она подчеркнула, что само заболевание COVID-19 изнурительное и тяжелое для пациента.

"Это изнуряющее заболевание. Для врачей тоже морально и физически очень изнуряюще. Это все длится полгода. Я уже сравнивала: это как на фронте боевые действия. Смотреть на это очень тяжело. Особенно на молодых людей. Это правда, что люди снимают с себя маски, чтобы умереть. Очень часто больных не покидают суицидальные мысли. И это связано не только с длительностью болезни (иногда бывает и не очень длительное течение), это связано с действием вируса на нервную систему и недостаточностью кислорода. Некоторые лекарственные препараты также могут вызывать у некоторых людей [состояния] по типу психозов. Поэтому приходится персонифицировать лечение и смотреть, кому какое лечение больше подойдет", – объяснила доктор.

Интервью с Голубовской выйдет сегодня на YouTube-канале "Алеся Бацман". Трансляция начнется в 20.00.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество подтвержденных случаев инфицирования в мире превысило 40 млн, более 1,1 млн человек умерли, а 27,5 млн выздоровели (население планеты превышает 7,7 млрд). При этом в ВОЗ полагают, что коронавирусом уже могло заразиться 10% населения планеты, то есть около 770 млн человек.

По состоянию на 19 октября в Украине зафиксировано 303 638 случаев заражения коронавирусом, из них 4766 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 5673 пациента с COVID-19, выздоровело 126 489.