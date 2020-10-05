Коронавирусом в мире могли заразиться 10% населения – ВОЗ

В Юго-Восточной Азии наблюдается рост заболеваемости COVID-19, а в Европе и восточном Средиземноморье – рост смертности, сообщил директор Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

В мире коронавирусом могли заразиться 10% всего населения, что в 20 раз превышает количество подтвержденных случаев. Об этом заявил директор Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан во время выступления на заседании организации, пишет Associated Press.

По его словам, количество подтвержденных заболевших различается в сельской и городской местности, но в конечном итоге это означает, что "подавляющее большинство в мире остается в опасности". Он отметил, что пандемия будет продолжать развиваться, но существуют инструменты для подавления передачи вируса и спасения жизней.

Райан отметил, что в Юго-Восточной Азии наблюдается рост заболеваемости, в Европе и восточном Средиземноморье наблюдается рост смертности, в то время как ситуация в Африке и западной части Тихого океана была более позитивной.

По состоянию на утро 5 октября коронавирусом в мире заразилось более 35 млн человек. Умерло от коронавируса 1 млн 36 тыс. человек, выздоровело 24 млн 429 тыс. пациентов. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.