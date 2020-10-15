Врач-инфекционист Голубовская: Нам всем надо дожить до апреля, мы входим в самый тяжелый сезон

Украина входит в тяжелый сезон эпидемии коронавируса, заявила в эфире телеканала "Украина 24" врач-инфекционист Ольга Голубовская вечером 14 октября.
"Я вообще нахожусь в другом измерении. Для нас для всех какие-то концерты, развлекательные моменты закончились уже давно. Я вам честно хочу сказать: нам всем надо дожить до апреля. Что нас ждет впереди – мы входим в самый тяжелый сезон – одному Богу известно", – отметила врач.
По ее словам, сейчас в Украине растет число тяжелых форм заболевания.
"Цифры, которые сейчас озвучивают, ни о чем не говорят. Я вам хочу сказать, что сейчас растет число тяжелых форм – среди 5 тыс. человек доля тяжелобольных гораздо больше, чем это было летом. И это важно. И у нас много лечебных учреждений уже в коллапсе давно, точно так же, как и медики. А у нас еще все впереди", – подчеркнула Голубовская.
Она высказала мнение, что в стране нужно отменить концерты и массовые мероприятия.
"Я понимаю, что люди должны ездить на работу, но развлекательные мероприятия можно как-то отложить", – добавила врач-инфекционист.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
К утру 15 октября в Украине подтверждено 281 239 случаев болезни, 5302 украинца умерли, выздоровело 119 650, продолжает болеть 156 287.