В Киеве увеличилось количество тяжелых случаев COVID-19 среди молодежи – главврач Киевской городской клинической больницы №4

Главврач Киевской городской клинической больницы №4 Татьяна Мостепан рассказала, что увеличение количества тяжелых случаев среди молодежи вызвано тем, что они не обращаются к семейному врачу, а начинают лечиться дома.

Киевская городская клиническая больница №4, которая является опорным медучреждением первой волны для лечения больных COVID-19, заполнена на 95%. Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказала директор больницы Татьяна Мостепан.

Она подчеркнула, что хоть обычно люди молодого возраста переносят болезнь легче пожилых, сейчас количество молодежи с тяжелой формой COVID-19 увеличилось.

"Прежде всего потому, что не обращаются к семейному врачу. Начинают лечиться дома с интернетом, назначать сами себе нереальную антибактериальную терапию, какое-то лекарство", – отметила врач.

Мостепан рассказала, что в больнице для больных COVID-19 есть 435 мест. Сейчас больница заполнена на 95%.

"У нас работает две реанимации. Реанимация, в которой было девять коек, сегодня работает на 15, а та, в которой было шесть – теперь девять. Персонал в каком количестве был, в таком и есть. На сегодняшний день мы справляемся с этой ситуацией, но скажу честно, мы думаем о том, чтобы разворачивать, увеличивать, возможно, создавать еще одно реанимационное отделение. Это связано с тем, что больные, которые сегодня госпитализируются, гораздо тяжелее, чем мы видели в июне, в июле. Это совсем другой контингент", – рассказала она.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 15 октября рассказал, что в украинских больницах находятся 20 475 человек. Всего, по его словам, под больных COVID-19 могут выделить 52 тыс. мест в больницах.