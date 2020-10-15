В Украине снова зафиксировали более 5 тыс. случаев COVID-19

В Украине за последние сутки зафиксировали 5062 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии – 281 239. Об этом свидетельствуют опубликованные 15 октября данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины.
Жертвами болезни стали 5302 украинца (+73 за последние сутки). Выздоровели уже 119 650 пациентов, продолжают болеть 156 287.
Сутками ранее в стране подтвердили болезнь у 5590 пациентов.
Ситуация с распространением инфекции по регионам выглядит так:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.