В Украине снова зафиксировали более 5 тыс. случаев COVID-19

От коронавирусной инфекции COVID-19 умерли уже 5302 украинца, 73 из которых – за последние сутки.

В Украине подтвердили уже более 281 тыс. случаев заражения коронавирусом

Фото: ЕРА

В Украине за последние сутки зафиксировали 5062 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии – 281 239. Об этом свидетельствуют опубликованные 15 октября данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины. Жертвами болезни стали 5302 украинца (+73 за последние сутки). Выздоровели уже 119 650 пациентов, продолжают болеть 156 287. Сутками ранее в стране подтвердили болезнь у 5590 пациентов. Ситуация с распространением инфекции по регионам выглядит так: Винницкая область – 7941;

Волынская область – 10320;

Днепропетровская область – 9834;

Донецкая область – 6491;

Житомирская область – 9130;

Закарпатская область – 11 305;

Запорожская область – 6012;

Ивано-Франковская область – 15 955;

Киев – 28 957;

Киевская область – 11 978;

Кировоградская область – 1440;

Луганская область – 2125;

Львовская область – 23 806;

Николаевская область – 5207;

Одесская область – 17 511;

Полтавская область – 5226;

Ровенская область – 15 186;

Сумская область – 7983;

Тернопольская область – 16 700;

Харьковская область – 25 913;

Херсонская область – 2195;

Хмельницкая область – 9684;

Черкасская область – 6157;

Черновицкая область – 17 004;

Черниговская область – 6179. Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.