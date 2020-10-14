В Украине за сутки зафиксировано более 5,5 тыс. новых случаев COVID-19

Вторые сутки подряд в Украине умирает по 107 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Число инфицирований в Украине превысило отметку в 276 тыс. Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

За последние сутки в Украине зафиксировали 5590 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют опубликованные 14 октября данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины.

Это третий по количеству случаев результат за все время эпидемии. Больше всего больных было выявлено 8 октября – 5804 случая COVID-19.

Общее число инфицирований в стране выросло до 276 177.

За 24 часа в Украине скончались 107 пациентов с COVID-19 – столько же, сколько было зафиксировано сутками ранее. Это на одну смерть меньше рекордного показателя, установленного 9 октября, тогда скончались 108 больных.

Всего с начала эпидемии в Украине умерло уже 5229 инфицированных коронавирусом, вылечились 118 699 человек (плюс 2137 за последние сутки).

Ситуация с распространением болезни по регионам выглядит так:

Винницкая область – 7845;

Волынская область – 10 140;

Днепропетровская область – 9614;

Донецкая область – 6247;

Житомирская область – 8861;

Закарпатская область – 11 169;

Запорожская область – 5900;

Ивано-Франковская область – 15 765;

Киев – 28 512;

Киевская область – 11 751;

Кировоградская область – 1396;

Луганская область – 2015;

Львовская область – 23 474;

Николаевская область – 5052;

Одесская область – 17 349;

Полтавская область – 5093;

Ровенская область – 15 026;

Сумская область – 7712;

Тернопольская область – 16 478;

Харьковская область – 26 262;

Херсонская область – 2112;

Хмельницкая область – 9491;

Черкасская область – 6047;

Черновицкая область – 16 828;

Черниговская область – 6038.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.