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В Украине за сутки зафиксировано более 5,5 тыс. новых случаев COVID-19

Вторые сутки подряд в Украине умирает по 107 пациентов с коронавирусной инфекцией.

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Число инфицирований в Украине превысило отметку в 276 тыс.
Число инфицирований в Украине превысило отметку в 276 тыс.
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

За последние сутки в Украине зафиксировали 5590 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют опубликованные 14 октября данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины.

Это третий по количеству случаев результат за все время эпидемии. Больше всего больных было выявлено 8 октября – 5804 случая COVID-19.

Общее число инфицирований в стране выросло до 276 177.

За 24 часа в Украине скончались 107 пациентов с COVID-19 – столько же, сколько было зафиксировано сутками ранее. Это на одну смерть меньше рекордного показателя, установленного 9 октября, тогда скончались 108 больных.

Всего с начала эпидемии в Украине умерло уже 5229 инфицированных коронавирусом, вылечились 118 699 человек (плюс 2137 за последние сутки).

Ситуация с распространением болезни по регионам выглядит так:

  • Винницкая область – 7845;
  • Волынская область – 10 140;
  • Днепропетровская область – 9614;
  • Донецкая область – 6247;
  • Житомирская область – 8861;
  • Закарпатская область – 11 169;
  • Запорожская область – 5900;
  • Ивано-Франковская область – 15 765;
  • Киев – 28 512;
  • Киевская область – 11 751;
  • Кировоградская область – 1396;
  • Луганская область – 2015;
  • Львовская область – 23 474;
  • Николаевская область – 5052;
  • Одесская область – 17 349;
  • Полтавская область – 5093;
  • Ровенская область – 15 026;
  • Сумская область – 7712;
  • Тернопольская область – 16 478;
  • Харьковская область – 26 262;
  • Херсонская область – 2112;
  • Хмельницкая область – 9491;
  • Черкасская область – 6047;
  • Черновицкая область – 16 828;
  • Черниговская область – 6038.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: смерть, эпидемия, СНБО, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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