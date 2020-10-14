В Украине за сутки зафиксировано более 5,5 тыс. новых случаев COVID-19

За последние сутки в Украине зафиксировали 5590 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют опубликованные 14 октября данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины.
Это третий по количеству случаев результат за все время эпидемии. Больше всего больных было выявлено 8 октября – 5804 случая COVID-19.
Общее число инфицирований в стране выросло до 276 177.
За 24 часа в Украине скончались 107 пациентов с COVID-19 – столько же, сколько было зафиксировано сутками ранее. Это на одну смерть меньше рекордного показателя, установленного 9 октября, тогда скончались 108 больных.
Всего с начала эпидемии в Украине умерло уже 5229 инфицированных коронавирусом, вылечились 118 699 человек (плюс 2137 за последние сутки).
Ситуация с распространением болезни по регионам выглядит так:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.