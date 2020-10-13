Кабмин ужесточил критерии для определения "красной" карантинной зоны

Министерство здравоохранения Украины предложило установить новый показатель перехода региона на "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 – если в течение 14 дней заболеваемость составляет более 320 человек на 100 тыс. населения.

Степанов: Мы предлагаем четко установить, когда регион переходит на "красный" уровень эпидопасности Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров Украины сегодня на внеочередном заседании установил новые критерии отнесения региона к "красной" зоне. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Министр здравоохранения Максим Степанов напомнил, что сейчас показатель перехода региона на "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 является динамичным и определяется как превышение среднего показателя по стране в пять раз.

"Мы предлагаем четко установить, когда регион переходит на "красный" уровень эпидопасности: если заболеваемость в течение 14 дней составляет более 320 на 100 тыс. населения", – отметил Степанов.

Кроме того, Минздрав предложил внести изменения в индикаторы и критерии, которыми определяется карантин на территории страны. В частности, изменения вносятся для количества коек, которые учтены при установлении "оранжевого" или "красного" уровней эпидопасности.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В марте Украина объявила карантин.

22 июля Кабинет Министров Украины издал постановление, которым в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

26 августа в Украине продлили адаптивный карантин до 1 ноября. 13 октября его действие Кабмин продлил до конца года.

По состоянию на 13 октября в Украине зафиксировано 270 587 случаев коронавирусной инфекции, из которых 5133 – за последние сутки. Скончалось 5122 пациента с COVID-19, вылечилось 116 562 человека.