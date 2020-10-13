От коронавируса умерла боец добробата Янголенко, выжившая во время теракта в Харькове в 2015 году

Жена экс-командира батальона "Слобожанщина" Андрея Янголенко Инна получила тяжелые травмы при взрыве автомобиля в Харькове в 2015 году. 12 октября 2020 года она умерла от коронавирусной инфекции, у нее осталось двое сыновей.

Янголенко служила в добровольческом батальоне Фото: Андрій Та Інна Янголенко / Facebook

В ночь на 12 октября в Харькове умерла харьковская полицейская Инна Янголенко, жена экс-командира добровольческого батальона "Слобожанщина" Андрея Янголенко, ветеран АТО. Об этом сообщила в Facebook волонтер Елена Ловчиновская.

Причиной смерти стала коронавирусная инфекция.

6 марта 2015 года в Харькове подорвали микроавтобус, в котором находились супруги Янголенко. К днищу машины была прикреплена прилипающая мина. Комбат и его жена получили множественные травмы.

"Легкие Инны сильно пострадали при взрыве и не выдержали эту новую инфекцию COVID-19", – написала Ловчиновская.

У покойной осталось двое сыновей.

Бывший нардеп Татьяна Черновол напомнила в Facebook, что летом 2014 года именно бойцы батальона "Слобожанщина", среди которых были Инна Янголенко, ее муж Андрей и брат Андрея, командир добробата "Харьков" Сергей, отличились при удержании Волновахи Донецкой области.

Похоронят участницу АТО на аллее Славы в Харькове 14 октября, сообщил ее супруг в Facebook.