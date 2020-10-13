За последнюю неделю в Украине 1,8 тыс. полицейских заразились COVID-19

За последние сутки COVID-19 выявили у 286 патрульных полицейских, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Он подчеркнул, что это рекордная цифра за все время эпидемии.

Аваков призвал Кабмин выделить средства на доплаты полицейским из фонда борьбы с коронавирусом Фото: mvs.gov.ua

За последнюю неделю в Украине зарегистрировано 1,8 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией среди сотрудников патрульной полиции. Об этом сегодня в ходе внеочередного заседания Кабинета Министров заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он отметил, что за сегодняшний день было подтверждено 286 случаев, что является абсолютным рекордом.

Аваков обратился к членам правительства с предложением выделить средства на доплаты полицейским из фонда борьбы с коронавирусом. Кабмин это предложение поддержал.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 13 октября в Украине зафиксировано 270 587 случаев коронавирусной инфекции, из которых 5133 – за последние сутки. Скончалось 5122 пациента с COVID-19, вылечилось 116 562 человека.