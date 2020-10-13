КПВВ "Станица Луганская" из-за карантина закроют на две недели

Контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" из-за карантина закроют на две недели. Об этом 13 октября в Facebook сообщает Луганская областная государственная администрация.
Пропуск лиц через КПВВ временно приостановят с полуночи 15 октября до 31 октября включительно.
Как пояснили в ОГА, данное решение принято с целью предотвращения распространения на территории Луганской области COVID-19.
10 июня Украина возобновила работу пунктов пропуска "Марьинка" и "Станица Луганская", прерванную из-за вспышки коронавирусной инфекции. 22 июня возобновил работу КПВВ "Новотроицкое".