КПВВ "Станица Луганская" из-за карантина закроют на две недели

Пропуск лиц через КПВВ "Станица Луганская" временно приостановят с полуночи 15 октября, сообщает Луганская областная государственная администрация.

В ОГА пояснили, что хотят предотвратить распространение на территории Луганской области COVID-19 Фото: Луганська обласна державна адміністрація / Facebook

Контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" из-за карантина закроют на две недели. Об этом 13 октября в Facebook сообщает Луганская областная государственная администрация.

Пропуск лиц через КПВВ временно приостановят с полуночи 15 октября до 31 октября включительно.

Как пояснили в ОГА, данное решение принято с целью предотвращения распространения на территории Луганской области COVID-19.

10 июня Украина возобновила работу пунктов пропуска "Марьинка" и "Станица Луганская", прерванную из-за вспышки коронавирусной инфекции. 22 июня возобновил работу КПВВ "Новотроицкое".