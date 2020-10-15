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Число выздоровевших от COVID-19 в мире превысило 26 млн

С начала пандемии коронавирусной инфекции от COVID-19 умерло более 1,09 млн человек.

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Общее число случаев COVID-19 в мире превысило 38 млн
Общее число случаев COVID-19 в мире превысило 38 млн
Фото: ЕРА

К утру 15 октября число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 38,442 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни. 

Выздоровели от COVID-19 уже 26,596 млн пациентов, жертвами болезни стали уже 1,091 млн человек. 

Больше всего случаев инфицирования подтвердили в США (7,9 млн), Индии (7,2 млн), Бразилии (5,1 млн), России (1,3 млн). На пятое место в рейтинге университета поднялась Аргентина (почти 932 тыс.). Колумбия, которая до этого была на пятом месте, опустилась на ступень ниже (930 тыс.). Отметку в 900 тыс. случаев пересекла также Испания (всего 908 тыс.). 

Наибольшее количество жертв болезни зафиксировали в США – 216,9 тыс. В Индии скончались 110,5 тыс. пациентов, в Бразилии – 151,7 тыс., в России – 23 тыс., в Аргентине – почти 25 тыс., в Колумбии – 28 тыс., в Испании – 33,4 тыс. 

В США выздоровели 3,15 млн пациентов, в Индии – 6,3 млн, в Бразилии – 4,5 млн, в России – 1,04 млн, в Аргентине – 751 тыс., в Колумбии – почти 817 тыс., в Испании – 150 тыс. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

Теги: Россия, США, Колумбия, Испания, Бразилия, Аргентина, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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