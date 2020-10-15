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G20 проведет внеплановый саммит для обсуждения приостановления выплат долгов беднейших стран

Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, "Большая двадцатка" приняла решение о продлении инициативы DSSI, которая позволяет странам с низким уровнем дохода приостанавливать официальные платежи по обслуживанию долга на двухсторонней основе.

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G20 обратилась к МВФ с просьбой подготовить анализ потребностей во внешнем финансировании развивающихся стран с низкими доходами
G20 обратилась к МВФ с просьбой подготовить анализ потребностей во внешнем финансировании развивающихся стран с низкими доходами
Фото: EPA

Лидеры "Большой двадцатки" (G20) в ноябре соберутся на внеочередной встрече для обсуждения механизмов уменьшения долговой нагрузки на страны с низким уровнем дохода. Об этом 14 октября сообщается в коммюнике по итогам очередной встречи министров финансов и глав центробанков G20, которая прошла в онлайн-режиме (.pdf).

"Учитывая масштабы кризиса COVID-19, значительную уязвимость долга и ухудшение перспектив во многих странах с низким уровнем дохода, мы признаем, что работа с долговыми обязательствами, выходящая за рамки DSSI, может потребоваться в каждом конкретном случае", – говорится в сообщении.

В G20 отметили, что  договорились об "общих правилах работы с долговыми обязательствами за пределами DSSI", которые согласованы Парижским клубом кредиторов.

"Мы созовем в преддверии саммита лидеров G20 в Эр-Рияде в ноябре 2020 года внеочередную встречу министров финансов и управляющих центральных банков G20, на которой мы опубликуем общие правила, а также обсудим нерешенные вопросы, связанные с DSSI", – добавили в коммюнике.

"Большая двадцатка" отметила, что на встрече приняли решение о продлении инициативы DSSI, которая позволяет странам с низким уровнем дохода приостанавливать официальные платежи по обслуживанию долга на двухсторонней основе.

"Мы договорились продлить DSSI на шесть месяцев и изучить к моменту проведения весенних встреч МВФ и Всемирного банка в 2021 году, требует ли экономическая и финансовая ситуация дальнейшего продления еще на шесть месяцев", – сообщается в документе.

Лидеры также одобрили обновление Плана действий G20 в ответ на COVID-19, который приняли на встрече 15 апреля. Кроме того, G20 обратилась к МВФ с просьбой подготовить анализ потребностей во внешнем финансировании развивающихся стран с низкими доходами в ближайшие годы и вариантов устойчивого финансирования, а к Всемирному банку – расширить масштабы своей работы и использовать новые инструменты для мобилизации частного финансирования в эти страны.

В G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР и Япония. В саммите также приняли участие несколько других государств и международных организаций, в том числе Всемирная организация здравоохранения. 

14 октября директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что в следующие пять лет кризис, вызванный пандемией коронавируса, приведет к потерям мирового ВВП, которые можно предварительно оценить в $28 трлн.

9 апреля Георгиева отметила, что из-за COVID-19 в МВФ ожидают наихудших экономических последствий со времен Великой депрессии.

13 апреля сообщалось об освобождении 25 беднейших стран мира от выплаты долгов на полгода, объявил Международный валютный фонд. Тогда от выплат были освобождены Афганистан, Бенин, Буркина-Фасо, Гаити, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Коморские Острова, Йемен, Демократическая Республика Конго, Либерия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик, Непал, Нигер, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Соломоновы Острова, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Того, Центральноафриканская Республика и Чад.

Теги: Всемирный экономический форум, МВФ, ВВП, Большая двадцатка, саммит, Всемирная организация здравоохранения, финансы, финансирование, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, экономический кризис
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