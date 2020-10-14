В МВФ назвали сумму, в которую мировой экономике обойдется коронакризис

За ближайшие пять лет потери мирового ВВП из-за пандемии составят $28 трлн, а рецессия будет самой тяжелой со времен Великой депрессии. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

В следующие пять лет кризис, вызванный пандемией коронавируса, приведет к потерям мирового ВВП, которые можно предварительно оценить в $28 трлн. Об этом на пресс-конференции 14 октября заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, ее выступление приводит сайт МВФ.

"Спустя девять месяцев после начала пандемии мы все еще боремся с тьмой кризиса, унесшего более миллиона жизней и повернувшего экономику вспять, что привело к резкому росту безработицы, бедности и риску получить "потерянное поколение" в странах с низкими доходами. Картина за последние несколько месяцев стала менее ужасающей, но мы продолжаем прогнозировать худшую глобальную рецессию со времен Великой депрессии. Ожидается, что в этом году показатели экономического роста снизятся до отметки -4,4%", – сказала Георгиева.

Позитивным фактором, по ее мнению, стало то, что мир постепенно научился "жить с вирусом".

"Хотя в отношении нашего прогноза существует огромная неопределенность, мы прогнозируем частичное и неравномерное восстановление экономики в 2021 году с ожидаемым ростом на уровне 5,2%", – отметила директор-распорядитель.

27 марта Георгиева заявила, что начался глобальный экономический кризис, вызванный распространением коронавируса.

В июне в МВФ рассчитали, что рост мировой экономики в 2020 году замедлится на 4,9%.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.