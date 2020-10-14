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Число случаев COVID-19 превысило в мире 38 млн

Лидерами по количеству заражений коронавирусной инфекции являются в мире США и Индия, у обеих стран более 7 млн случаев COVID-19.

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Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае
Фото: ЕРА

Число случаев коронавирусной инфекции в мире превысило отметку в 38 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает ситуацию с пандемией, на 14 октября.

В общей сложности в мире зарегистрировано уже 38,066 млн инфицирований.

Лидерами по числу заражений являются США (почти 7,9 млн) и Индия (почти 7,2 млн). В пятерку стран по этому показателю входят также Бразилия (5,1 млн), Россия (1,3 млн) и Колумбия (924 тыс.).

Украина – на 25-м месте.

За время пандемии на планете скончались 1 085 396 пациентов с COVID-19, больше всего – в США (почти 216 тыс.).

Всего в мире коронавирусную болезнь вылечили почти в 24,6 млн случаях. Больше всего таких в Индии – 6,2 млн.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

Теги: Россия, США, Индия, Колумбия, Бразилия, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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