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В Нидерландах впервые в мире от коронавируса умер человек, заразившийся повторно

89-летняя жительница Нидерландов страдала от редкого вида лимфомы. В начале года у нее подтвердили COVID-19, но женщина выздоровела. Повторное заражение привело к ее смерти.

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Женщина заразилась всего через два дня после начала нового курса химиотерапии
Женщина заразилась всего через два дня после начала нового курса химиотерапии
Фото: depositphotos.com

В Нидерландах умерла пожилая женщина после того, как повторно заразилась коронавирусом. Это первый случай смерти от повторного заражения, сообщает 12 октября BNO News.

Пациенткой была 89-летняя женщина, которая лечилась от макроглобулинемии Вальденстрема, редкого типа лимфомы. Она прибыла в отделение неотложной помощи в начале этого года, страдая от лихорадки и сильного кашля. У нее был положительный результат на коронавирус, и она оставалась в больнице в течение пяти дней, после чего ее симптомы полностью исчезли, за исключением постоянной усталости.

Спустя почти два месяца, всего через два дня после начала нового курса химиотерапии, у нее поднялась температура, появились кашель и одышка. У женщины снова подтвердили COVID-19.

На восьмой день состояние больной сильно ухудшилось, а через две недели она умерла.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заболело 37,9 млн человек, а умерло – 1,08 млн.

Теги: Нидерланды, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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