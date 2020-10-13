Лигу чемпионов по хоккею отменили из-за COVID-19

Президент хоккейной Лиги чемпионов Петер Занер заявил, что надеется, что ситуация нормализуется и пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 не помешает проведению сезона 2021/2022.

Турнир Лиги чемпионов по хоккею должен был пройти с 6 октября 2020 года по 9 февраля 2021 года Фото: EPA

Лигу чемпионов по хоккею в сезоне 2020/2021 отменили из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил президент хоккейной Лиги чемпионов Петер Занер, сообщает пресс-служба турнира.

"Учитывая все обстоятельства, руководство пришло к выводу, что провести сезон 2020/2021 не является возможным для лиги и команд как с организационной, так и с экономической точки зрения", – сказал Занер.

По его словам, здоровье и безопасность участников команд является главным приоритетом.

С текущим развитием ситуации нельзя гарантировать, что все участники Лиги чемпионов смогли бы прибыть на родину в здоровом состоянии, отметил президент Лиги чемпионов.

Занер надеется, что ситуация нормализуется и пандемия не помешает проведению сезона 2021/2022.

Лига чемпионов должна была пройти с 6 октября 2020 года по 9 февраля 2021 года.

В турнире выступают 32 команды из 12 стран Европы.