Количество больных COVID-19 в мире составило 36,8 млн человек

Общее количество жертв пандемии в мире достигло 1,07 млн, выздоровело уже 25,6 млн человек.

На первом месте по распространению болезни остаются США Фото: EPA

К утру 10 октября в мире зафиксировали 36,8 млн случаев коронавирусной инфекции COVID-19 (сутками ранее сообщалось о 36,5 млн). Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни.

Общее количество жертв пандемии достигло 1,07 млн, выздоровело уже 25,6 млн человек.

На первом месте по распространению болезни остаются США (7,7 млн заболевших, 3,04 млн выздоровевших, 213 тыс. умерших).

В пятерку стран с наибольшим уровнем заболеваемости входят также:

Индия – 6,9 млн заболевших, 106,5 тыс. умерших, 5,9 млн выздоровевших;

Бразилия – 5,05 млн, выздоровело 4,5 млн человек, умерло 149 тыс.;

Россия – 1,3 млн заболевших, 22 тыс. умерших, 1 млн выздоровевших;

Колумбия – 894 тыс. заболевших, почти 780 тыс. выздоровевших, 27,5 тыс. умерших.

Украина остается на 25-м месте.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.