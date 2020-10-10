Количество больных COVID-19 в мире составило 36,8 млн человек

К утру 10 октября в мире зафиксировали 36,8 млн случаев коронавирусной инфекции COVID-19 (сутками ранее сообщалось о 36,5 млн). Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни.
Общее количество жертв пандемии достигло 1,07 млн, выздоровело уже 25,6 млн человек.
На первом месте по распространению болезни остаются США (7,7 млн заболевших, 3,04 млн выздоровевших, 213 тыс. умерших).
В пятерку стран с наибольшим уровнем заболеваемости входят также:
Украина остается на 25-м месте.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.