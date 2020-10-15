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Рада потратила 698 тыс. грн на маски и дезинфекторы – СМИ

Верховная Рада Украины ежемесячно тратит около 100 тыс. грн на маски и дезинфицирующие средства, сообщили в аппарате Рады на запрос "Украинской правды".

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COVID-19 болеет или уже переболело около 90 народных депутатов и около 20 30 сотрудников аппарата Рады
COVID-19 болеет или уже переболело около 90 народных депутатов и около 20–30 сотрудников аппарата Рады
Фото: Верховна Рада України / Facebook

Верховная Рада Украины за семь месяцев пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 потратила более 698 тыс. грн на закупку масок и дезинфицирующих средств для парламентариев. Об этом 14 сентября сообщила "Украинская правда" со ссылкой на ответ на их запрос в аппарат Рады.

По информации издания, в парламенте тратят около 100 тыс. грн ежемесячно на маски и дезинфицирующие средства.

"За период с 1 марта по 6 октября 2020 года управлением делами аппарата Верховной Рады потрачено 698 309 грн на закупку масок и дезинфицирующих средств", – говорится в сообщении.

В аппарате отметили, что тесты на коронавирус за счет аппарата не проводят.

Спикер Дмитрий Разумков заявил, что COVID-19 болеет или уже переболело около 60 народных депутатов и около 20–30 сотрудников аппарата Верховной Рады.

Среди переболевших COVID-19, в частности, пятый президент Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко и экс-премьер-министр, народный депутат от "Батьківщини" Юлия Тимошенко

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 14 октября в Украине зарегистрировано 276 177 случаев коронавирусной инфекции, из них 5590 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 5229 больных с COVID-19, вылечилось 118 699.

Теги: Верховная Рада, эпидемия, депутаты, парламент, Всемирная организация здравоохранения, инфекция, Дмитрий Разумков, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, маски
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