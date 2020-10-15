Рада потратила 698 тыс. грн на маски и дезинфекторы – СМИ

Верховная Рада Украины ежемесячно тратит около 100 тыс. грн на маски и дезинфицирующие средства, сообщили в аппарате Рады на запрос "Украинской правды".

COVID-19 болеет или уже переболело около 90 народных депутатов и около 20–30 сотрудников аппарата Рады Фото: Верховна Рада України / Facebook

Верховная Рада Украины за семь месяцев пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 потратила более 698 тыс. грн на закупку масок и дезинфицирующих средств для парламентариев. Об этом 14 сентября сообщила "Украинская правда" со ссылкой на ответ на их запрос в аппарат Рады.

По информации издания, в парламенте тратят около 100 тыс. грн ежемесячно на маски и дезинфицирующие средства.

"За период с 1 марта по 6 октября 2020 года управлением делами аппарата Верховной Рады потрачено 698 309 грн на закупку масок и дезинфицирующих средств", – говорится в сообщении.

В аппарате отметили, что тесты на коронавирус за счет аппарата не проводят.

Спикер Дмитрий Разумков заявил, что COVID-19 болеет или уже переболело около 60 народных депутатов и около 20–30 сотрудников аппарата Верховной Рады.

Среди переболевших COVID-19, в частности, пятый президент Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко и экс-премьер-министр, народный депутат от "Батьківщини" Юлия Тимошенко.