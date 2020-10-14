В Раде COVID-19 заболело около 90 человек – Разумков

60 народных депутатов Украины болеют или уже переболели COVID-19, рассказал глава Рады Дмитрий Разумков.

COVID-19 в Верховной Раде подтвердили у около 90 человек. Это не только народные депутаты, но и сотрудники аппарата парламента. Об этом рассказал глава Рады Дмитрий Разумков во время общения с журналистами возле здания парламента, пишет "РБК-Украина".

"Более 20 человек всего переболели в аппарате, также у нас несколько человек дополнительно заболели на этой неделе. Я думаю, что мы где-то до 30 доходим уже, это в аппарате. По нардепам последние показатели сегодня не готов сказать, но до 60 всего преодолели или болеют", – заявил он.

В то же время Разумков отметил, что несмотря на коронавирус, Рада не планирует уходить на карантин.

"Рада в прошлый раз не шла на карантин и в этот раз не будет уходить на карантин. Могут быть изменения в режиме нашей работы, но ВР как единственная законодательная институция в Украине не будет идти на карантин", – подчеркнул спикер парламента.