В Раде COVID-19 заболело около 90 человек – Разумков

COVID-19 в Верховной Раде подтвердили у около 90 человек. Это не только народные депутаты, но и сотрудники аппарата парламента. Об этом рассказал глава Рады Дмитрий Разумков во время общения с журналистами возле здания парламента, пишет "РБК-Украина".
"Более 20 человек всего переболели в аппарате, также у нас несколько человек дополнительно заболели на этой неделе. Я думаю, что мы где-то до 30 доходим уже, это в аппарате. По нардепам последние показатели сегодня не готов сказать, но до 60 всего преодолели или болеют", – заявил он.
В то же время Разумков отметил, что несмотря на коронавирус, Рада не планирует уходить на карантин.
"Рада в прошлый раз не шла на карантин и в этот раз не будет уходить на карантин. Могут быть изменения в режиме нашей работы, но ВР как единственная законодательная институция в Украине не будет идти на карантин", – подчеркнул спикер парламента.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на 14 октября в Украине зарегистрировано 276 177 случаев коронавирусной инфекции, из них 5590 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 5229 больных с COVID-19, вылечилось 118 699 человек.