Порошенко сдал отрицательный тест на COVID-19

По словам пятого президента Украины Петра Порошенко, он вылечился от коронавирусной болезни и возвращается к работе.

Порошенко: Надевайте маски не на кадык, а на лицо Фото: depositphotos.com

Пятый президент Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко 13 октября сообщил в Facebook, что получил отрицательный тест на коронавирус.

"Сегодня получил отрицательный результат теста. Завтра возвращаюсь к работе", – написал он.

Экс-президент поблагодарил инфекциониста Ольгу Голубовскую, которая его лечила, и посоветовал украинцам следовать ее рекомендациям.

Также Порошенко подверг критике работу властей по противодействию эпидемии, назвав президента и правительство беспомощными, немощными и безответственными.

"Власть действует по принципу "спасение утопающих – дело рук самих утопающих". Поэтому многое зависит от нас самих. Никому не желаю того, что сам в эти дни переживаю. Надевайте маски, и не на кадык, а на лицо. Мойте руки. С мылом и тщательно. Соблюдайте дистанцию. Наобнимаетесь еще и нацелуетесь, были бы живы и здоровы. Подумайте о безопасности родных и близких", – подытожил политик.

Положительный тест на COVID-19 Порошенко получил 29 сентября. Сначала пятый президент Украины лечился дома, 3 октября его супруга Марина сообщила, что политика госпитализировали с двухсторонней пневмонией.

6 октября Марина Порошенко сказала, что состояние экс-президента тяжелое, у него загустела кровь, которую врачам не удается взять на анализ.

Затем экс-президенту стало лучше, 12 октября его выписали.