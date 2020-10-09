Добкин: Порошенко уже не посадят. В команде Зеленского очень много его симпатиков

Бывший народный депутат, экс-глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин в авторской программе основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона высказал мнение, что пятого президента Украины Петра Порошенко поддерживают многие в команде действующего главы государства Владимира Зеленского.

Отвечая на вопрос журналиста, почему действующая власть отказалась от идеи отправить бывшего президента за решетку, Добкин сказал: "Уже не посадят. В команде Зеленского очень много симпатиков Порошенко. А главный симпатик Порошенко находится в здании, которое принадлежит посольству США. Поэтому его не посадят – ничего с ним не сделают".

Политик высказал мнение, что Порошенко даже может расширить границы своей деятельности.

Добкин сообщил, что на последних выборах президента голосовал за Александра Вилкула в первом туре и за Зеленского – во втором.

Добкин: Янукович – п...здун еще тот. Полный текст интервью Добкина Гордону

1 июля 2020 года Порошенко заявлял, что фигурирует в 24 уголовных производствах. 11 сентября его адвокат Игорь Головань сообщил об открытии 15 новых производств. 18 сентября адвокат Порошенко Илья Новиков утверждал, что экс-президент фигурирует в 58 уголовных производствах, которые расследует ГБР.

Экс-президенту объявили о подозрении по одному делу – о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки. Следствие считает, что Порошенко, будучи президентом, в 2018 году при назначении Семочко издал явно преступный приказ, которым склонил военное должностное лицо к превышению служебных полномочий. 7 июля ГБР завершило расследование по этому производству.

В июне несколько западных стран, в том числе США, Канада и Германия, призвали украинские власти соблюдать принцип верховенства права и равенства граждан перед законом. Кроме того, с критикой уголовных производств против Порошенко выступил Украинский конгрессный комитет Америки, представляющий интересы около 1,5 млн граждан США украинского происхождения.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его предшественник использует уголовные дела против себя, чтобы перед осенними местными выборами повысить рейтинги партии "Европейская солидарность".