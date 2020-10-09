ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Добкин: Порошенко уже не посадят. В команде Зеленского очень много его симпатиков

Бывший народный депутат, экс-глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что при президенте Украины Владимире Зеленском бывшему главе государства Петру Порошенко тюрьма не грозит.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Добкин: Главный симпатик Порошенко находится в здании, которое принадлежит посольству США
Добкин: Главный симпатик Порошенко находится в здании, которое принадлежит посольству США
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший народный депутат, экс-глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин в авторской программе основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона высказал мнение, что пятого президента Украины Петра Порошенко поддерживают многие в команде действующего главы государства Владимира Зеленского.

Отвечая на вопрос журналиста, почему действующая власть отказалась от идеи отправить бывшего президента за решетку, Добкин сказал: "Уже не посадят. В команде Зеленского очень много симпатиков Порошенко. А главный симпатик Порошенко находится в здании, которое принадлежит посольству США. Поэтому его не посадят – ничего с ним не сделают".

Политик высказал мнение, что Порошенко даже может расширить границы своей деятельности.

Добкин сообщил, что на последних выборах президента голосовал за Александра Вилкула в первом туре и за Зеленского – во втором.

Добкин: Янукович – п...здун еще тот. Полный текст интервью Добкина Гордону

1 июля 2020 года Порошенко заявлял, что фигурирует в 24 уголовных производствах. 11 сентября его адвокат Игорь Головань сообщил об открытии 15 новых производств. 18 сентября адвокат Порошенко Илья Новиков утверждал, что экс-президент фигурирует в 58 уголовных производствах, которые расследует ГБР.

Экс-президенту объявили о подозрении по одному делу – о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки. Следствие считает, что Порошенко, будучи президентом, в 2018 году при назначении Семочко издал явно преступный приказ, которым склонил военное должностное лицо к превышению служебных полномочий. 7 июля ГБР завершило расследование по этому производству.

В июне несколько западных стран, в том числе США, Канада и Германия, призвали украинские власти соблюдать принцип верховенства права и равенства граждан перед законом. Кроме того, с критикой уголовных производств против Порошенко выступил Украинский конгрессный комитет Америки, представляющий интересы около 1,5 млн граждан США украинского происхождения.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его предшественник использует уголовные дела против себя, чтобы перед осенними местными выборами повысить рейтинги партии "Европейская солидарность".

Теги: Петр Порошенко, Михаил Добкин, Владимир Зеленский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Экс-участница "Танцев со звездами" Dj Nana: Конфликты? Я знаю, как настраивают участников
  Экс-участница "Танцев со звездами" Dj Nana: Конфликты? Я знаю, как настраивают участников
"Доктор, вы ли это?" Подписчики Комаровского не узнали его в кепке, маске и очках
"Доктор, вы ли это?" Подписчики Комаровского не узнали его в кепке, маске и очках
  Андре Тан рассказал, почему не общается с Могилевской
  Андре Тан рассказал, почему не общается с Могилевской
Королева предупредила, что на днях может разразиться новый скандал с участием членов ее семьи
Королева предупредила, что на днях может разразиться новый скандал с участием членов ее семьи
  "Ко мне приезжала полиция, проверяла, дома ли я". Андре Тан рассказал, как переболел COVID-19
  "Ко мне приезжала полиция, проверяла, дома ли я". Андре Тан рассказал, как переболел COVID-19
"Отчитывал, как девочку". Беременная жена Преснякова Подольская пожаловалась на оператора канализационной службы
"Отчитывал, как девочку". Беременная жена Преснякова Подольская пожаловалась на оператора канализационной службы
"Всегда восхищалась умением быть настоящим мужчиной". Боржемская показала старшего брата
"Всегда восхищалась умением быть настоящим мужчиной". Боржемская показала старшего брата
Хименес-Браво поделился снимками из отпуска в Египте
Хименес-Браво поделился снимками из отпуска в Египте
  "Часовые пояса". Тодоренко и Топалов спели дуэтом о любви и разлуке. Аудио
  "Часовые пояса". Тодоренко и Топалов спели дуэтом о любви и разлуке. Аудио
"Меняться, но не изменять себе". Ани Лорак в плаще позировала в парке
"Меняться, но не изменять себе". Ани Лорак в плаще позировала в парке
"Сладенький, на маму похож". Внучка экс-премьер-министра Фокина показала сына
"Сладенький, на маму похож". Внучка экс-премьер-министра Фокина показала сына
"В нем много настроений". Барских выпустил новый альбом "1990"
"В нем много настроений". Барских выпустил новый альбом "1990"
Вика из "НеАнгелов" показала тренировку на батуте
Вика из "НеАнгелов" показала тренировку на батуте
"Были галлюцинации". Могилевская призналась, что пережила тяжелые времена
"Были галлюцинации". Могилевская призналась, что пережила тяжелые времена
Йовович показала, как выглядит в конце трудного дня
Йовович показала, как выглядит в конце трудного дня
"Когда мы вместе, 30 лет куда-то теряются". Цибульская показала пятилетнего сына
"Когда мы вместе, 30 лет куда-то теряются". Цибульская показала пятилетнего сына
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Молодой и бесконечно сексуальный". Волочкова показала своего бойфренда
"Молодой и бесконечно сексуальный". Волочкова показала своего бойфренда
"Худеть надо", "Почти как alyona alyona", "Мощная женщина". Maruv в откровенном наряде обсуждают в Instagram
"Худеть надо", "Почти как alyona alyona", "Мощная женщина". Maruv в откровенном наряде обсуждают в Instagram
"Я не впервые слышу это в свою сторону, но впервые – с экрана телевизора". Димопулос рассказала, как реагирует на свое прозвище Черная Пантера
"Я не впервые слышу это в свою сторону, но впервые – с экрана телевизора". Димопулос рассказала, как реагирует на свое прозвище Черная Пантера
"Кохайтеся, чорноброві". Тополя сфотографировался с поклонницей, которая забеременела после его концерта
"Кохайтеся, чорноброві". Тополя сфотографировался с поклонницей, которая забеременела после его концерта
Седокова показала ягодицы
Седокова показала ягодицы
Заболевший СOVID-19 Беленюк устроил стрельбу из пистолетов
Заболевший СOVID-19 Беленюк устроил стрельбу из пистолетов
Джессика Паркер назвала пандемию чистилищем и объяснила, почему жители Нью-Йорка не могут прожить без театров
Джессика Паркер назвала пандемию чистилищем и объяснила, почему жители Нью-Йорка не могут прожить без театров
Каминская в Египте позировала в бюстгальтере с книгой в руках
Каминская в Египте позировала в бюстгальтере с книгой в руках
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS