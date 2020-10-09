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Добкин: Россия у меня и моих единомышленников отобрала 6 млн избирателей

Бывший народный депутат, экс-глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал мнение, что, оккупировав часть украинских территорий, Россия нарушила баланс политических сил в Украине.

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Добкин: Что мы ни начинаем говорить "пособники России"
Добкин: Что мы ни начинаем говорить – "пособники России"
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший народный депутат, экс-глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин в авторской программе основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона заявил, что Россия "украла" у него более шести миллионов избирателей.

"У меня, у моих единомышленников, у моей страны [Россия] разными способами украла более 6 млн избирателей. Мы бы этот понос, который называется "власть", еще со времен [президента Украины Петра] Порошенко, снесли бы волной. Просто бы снесли. Людей нет. Крым – 2 млн избирателей. Та часть Донецкой и Луганской [областей], которая осталась, – еще примерно 5 млн. Вот от 6 до 7 млн избирателей они вымыли. А в нашей стране всегда был баланс. Вот смотри. Первый президент – он был проукраинский, [Леонид] Кравчук. [Леонид[ Кучма – более-менее пророссийский. Потом был [Виктор] Ющенко – проукраинский. Потом был [Виктор] Янукович – пророссийский. То есть всегда был баланс. Верховная Рада избиралась следующим образом: приходил президент, и если он проукраинский, он добирал себе разными способами депутатов для коалиции – и парламент жил интересами в сторону ЕС", – отметил Добкин.

По его словам, существовал паритет, который сохранял Украину и делал ее сильнее.

"Мы умудрялись при всем этом бардаке иметь 10–12% прироста к ВВП каждый год. Ну, в хороший год. А сейчас что? Сейчас паритет поломали. Сейчас получилось, что 6 млн из 11 у одной стороны забрали, страна постоянно наступает на грабли, бьет себя в лоб – и выбирает тех же самых остолопов. В разных политических проектах, но тех же самых, которые и были. Шансов у нас избраться в масштабах страны нет никаких. Мало того, у нас аргументов нет. Ты понимаешь? Что мы ни начинаем говорить – "пособники России", – добавил политик.

Добкин: Янукович – п...здун еще тот. Полный текст интервью Добкина Гордону

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Украина, Михаил Добкин, президент
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