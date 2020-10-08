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Добкин: Слава батьке Лукашенко. Давил, давит и пусть дальше давит

Бывший народный депутат, экс-глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал мнение, что у протестующих в Беларуси нет права "кидаться на власть", которая устраивает пенсионеров и бюджетников.

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Добкин: Батьку выбрали, Батька просто решил, что он должен получить в процентном отношении больше, чем царь
Добкин: Батьку выбрали, Батька просто решил, что он должен получить в процентном отношении больше, чем царь
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший народный депутат, экс-глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин в авторской программе основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона заявил, что поддерживает президента Беларуси Александра Лукашенко.

Говоря об отношении к двум Майданам в Украине, журналист привел в пример протесты в Беларуси, на что Добкин заявил: "Слава батьке Лукашенко. Давил, давит и пусть дальше давит".

Он высказал мнение, что белорусы на выборах все-таки отдали предпочтение действующему президенту.

"Батьку выбрали. Батька просто решил, что он должен получить в процентном отношении больше, чем царь... Ошибся, конечно. Ему бы хватило 51%", – отметил Добкин.

Политик напомнил, что во все времена существовали различные наказания для народа, потому что "каждая власть себя защищает".

Отвечая на комментарий Гордона, что сейчас в Беларуси силовики избивают и насилуют протестующих, Добкин сказал: "Я прошу. Давай уберем это "насилуем"... Не хочу говорить, вранье или не вранье. Дебилов хватает везде: и среди тех, кто бьется о власть, и тех, кто власть защищает. Уберем это. Тех, кто насилуют, – их нужно самих изнасиловать этими же дубинками. Тут я вообще даже без ничего. Но те, кто прыгают, – молодые, хорошие – а где они будут через три-четыре года, если не будет Лукашенко?"

По его мнению, протестующая молодежь рано или поздно уедет работать в Польшу или Россию.

"И скажи мне, пожалуйста: а какое их право, если они не видят свое будущее в этой стране, где они живут – в Беларуси, – кидаться на власть, которая обеспечивает тех, кто уехать не может, – стариков, бюджетников и так далее?" – резюмировал Добкин.

Добкин: Янукович – п...здун еще тот. Полный текст интервью Добкина Гордону

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу кандидата от оппозиции Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 13 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла тайная церемония инаугурации Лукашенко. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению. В Евросоюзе заявили, что не считают Лукашенко законным президентом Беларуси.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что приведение Лукашенко к присяге не означает его признание легитимным главой белорусского государства. 30 сентября глава украинского МИД сообщил, что после истечения 5 ноября срока полномочий нынешнего президента Беларуси официальный Киев будет называть его просто Александр Лукашенко.

2 октября Евросоюз ввел санкции против 40 граждан Беларуси: руководства министерства внутренних дел, главы Центризбиркома, командиров ОМОН. Также санкции против белорусских чиновников ввели США. Лукашенко нет ни в одном из списков. Украина планирует присоединиться к санкциям, которые ввел ЕС.

Теги: Дмитрий Гордон, Михаил Добкин, Беларусь, Александр Лукашенко, протесты в Беларуси
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