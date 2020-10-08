На всеукраинский съезд депутатов всех уровней юго-восточных областей Украины и Крыма, который прошел в Харькове, экс-президента Украины Виктора Януковича не приглашали. Об этом бывший народный депутат, экс-глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Месяца за два до этого мы готовили съезд депутатов всех уровней: районные, городские, сельские, областные – со всей страны. Ну, юго-восток", – сказал он.

Добкин отметил, что мероприятие не готовили как "очередной сепаратистский шабаш", и продолжил:

"Даже близко к этому не было. Мы же разумные люди. Мы же понимаем. Мы же учимся на ошибках. [экс-председатель Харьковской ОГА Евгений] Кушнарев отсидел за съезд в Северодонецке. Царство небесное ему. Царство небесное [вице-премьеру в правительстве Николая Азарова Виктору] Тихонову. Он недавно умер. Очень любил и уважал этого человека. Отсидел тоже: прогоняли его по Северодонецку. Мы похожи на дебилов? Не похожи. Правильно? Поэтому мы, учась на ошибках прошлого, выстраивали так, что комар носа не подточит".

По словам политика, организаторы съезда хотели показать, "что есть другая Украина".

"Не приглашали мы Януковича. [...] Он приехал – совпало, бл...дь... То есть его приезд совпал с нашим съездом. Меня набирает [тогдашний глава Администрации Президента Андрей] Клюев и говорит: "Миша, к тебе едет начальник..." Мы его так называли: "начальник". "В связи с тем, что мы не успеваем прислать передовую группу, – маршруты, охрана, с кем он будет общаться, на тебе". Чтобы ты понимал, Дима, это было где-то в часов 5 вечера, конец рабочего дня. Он ночью прилетел, с 21-го на 22-е. Такого не было никогда", – добавил Добкин.

Добкин: Янукович – п...здун еще тот. Полный текст интервью Добкина Гордону

24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам лишения свободы. Суд не счел доказанной вину экс-президента в посягательстве на территориальную целостность Украины. Экс-президент не участвовал в процессе.

Защитники экс-президента называли решение суда необоснованным, принятым под давлением. На приговор Януковичу адвокаты подали несколько апелляционных жалоб, но Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор.

На одном из судебных заседаний по делу о госизмене свидетели рассказывали, что Янукович планировал посетить съезд в Харькове, но не попал туда. Днем 22 февраля 2014 года он отправился в аэропорт Харькова, где уже ждали два вертолета Agusta. в тот же день Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. 23 февраля Янукович уже был в России, где проживает до сих пор.

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