ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Добкин: На съезд в Харьков не приглашали Януковича. Он приехал – совпало, бл...дь

Приезд бывшего президента Украины Виктора Януковича в Харьков в 2014 году совпал с проведением всеукраинского съезда депутатов всех уровней юго-восточных областей Украины и Крыма, рассказал бывший народный депутат, экс-глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

 
|
Добкин: Янукович ночью прилетел. Такого не было никогда
Добкин: Янукович ночью прилетел. Такого не было никогда
Фото: Ростислав Гордон / gordonua.com

На всеукраинский съезд депутатов всех уровней юго-восточных областей Украины и Крыма, который прошел в Харькове, экс-президента Украины Виктора Януковича не приглашали. Об этом бывший народный депутат, экс-глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону. 

"Месяца за два до этого мы готовили съезд депутатов всех уровней: районные, городские, сельские, областные – со всей страны. Ну, юго-восток", – сказал он. 

Добкин отметил, что мероприятие не готовили как "очередной сепаратистский шабаш", и продолжил:

"Даже близко к этому не было. Мы же разумные люди. Мы же понимаем. Мы же учимся на ошибках. [экс-председатель Харьковской ОГА Евгений] Кушнарев отсидел за съезд в Северодонецке. Царство небесное ему. Царство небесное [вице-премьеру в правительстве Николая Азарова Виктору] Тихонову. Он недавно умер. Очень любил и уважал этого человека. Отсидел тоже: прогоняли его по Северодонецку. Мы похожи на дебилов? Не похожи. Правильно? Поэтому мы, учась на ошибках прошлого, выстраивали так, что комар носа не подточит". 

По словам политика, организаторы съезда хотели показать, "что есть другая Украина". 

"Не приглашали мы Януковича. [...] Он приехал – совпало, бл...дь... То есть его приезд совпал с нашим съездом. Меня набирает [тогдашний глава Администрации Президента Андрей] Клюев и говорит: "Миша, к тебе едет начальник..." Мы его так называли: "начальник". "В связи с тем, что мы не успеваем прислать передовую группу, – маршруты, охрана, с кем он будет общаться, на тебе". Чтобы ты понимал, Дима, это было где-то в часов 5 вечера, конец рабочего дня. Он ночью прилетел, с 21-го на 22-е. Такого не было никогда", – добавил Добкин. 

Добкин: Янукович – п...здун еще тот. Полный текст интервью Добкина Гордону

24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам лишения свободы. Суд не счел доказанной вину экс-президента в посягательстве на территориальную целостность Украины. Экс-президент не участвовал в процессе. 

Защитники экс-президента называли решение суда необоснованным, принятым под давлением. На приговор Януковичу адвокаты подали несколько апелляционных жалоб, но Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор

На одном из судебных заседаний по делу о госизмене свидетели рассказывали, что Янукович планировал посетить съезд в Харькове, но не попал туда. Днем 22 февраля 2014 года он отправился в аэропорт Харькова, где уже ждали два вертолета Agusta. в тот же день Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. 23 февраля Янукович уже был в России, где проживает до сих пор. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: Виктор Янукович, Россия, Украина, Михаил Добкин, Харьков, вертолет, сепаратисты, съезд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
У Жогло из шоу "Вар'яти" родился долгожданный сын
У Жогло из шоу "Вар'яти" родился долгожданный сын
"Худеть надо", "Почти как alyona alyona", "Мощная женщина". Maruv с откровенном наряде обсуждают в Instagram
"Худеть надо", "Почти как alyona alyona", "Мощная женщина". Maruv с откровенном наряде обсуждают в Instagram
Пономарев рассказал, когда станет дедом
Пономарев рассказал, когда станет дедом
Сестра Комарова родила дочь и показала первые фото новорожденной
Сестра Комарова родила дочь и показала первые фото новорожденной
"Можно высмаркивать носик". Фреймут рассказала о правилах поведения за столом и пользовании тканевой салфеткой
"Можно высмаркивать носик". Фреймут рассказала о правилах поведения за столом и пользовании тканевой салфеткой
Спустя полтора месяца после родов Перри стала судьей шоу American Idol
Спустя полтора месяца после родов Перри стала судьей шоу American Idol
Окружение Мэри-Кейт Олсен рассказало о ее личной жизни после развода с братом Саркози
Окружение Мэри-Кейт Олсен рассказало о ее личной жизни после развода с братом Саркози
Модель с 13-м размером груди Кузнецова снялась с актерами "Дизель Студио". Фото
Модель с 13-м размером груди Кузнецова снялась с актерами "Дизель Студио". Фото
  Sestra. Брежнева презентовала песню, написанную Меладзе. Аудио
  Sestra. Брежнева презентовала песню, написанную Меладзе. Аудио
В пижамах и босиком. Осадчая поделилась домашним снимком с мужем
В пижамах и босиком. Осадчая поделилась домашним снимком с мужем
"Могу обосновать каждую оценку". Яма рассказал, как оценивает выступления пар на "Танцах со звездами"
"Могу обосновать каждую оценку". Яма рассказал, как оценивает выступления пар на "Танцах со звездами"
"Эти ботинки были созданы для спасения Земли". 82-летнюю Фонду раскритиковали за фото в ботфортах
"Эти ботинки были созданы для спасения Земли". 82-летнюю Фонду раскритиковали за фото в ботфортах
"Не стесняйся". Леди Гага снялась топлес
"Не стесняйся". Леди Гага снялась топлес
"Хорошего педагога никакие гаджеты не заменят". Ноябрев высказался об образовании в период пандемии
"Хорошего педагога никакие гаджеты не заменят". Ноябрев высказался об образовании в период пандемии
Джессика Паркер назвала пандемию чистилищем и объяснила, почему жители Нью-Йорка не могут прожить без театров
Джессика Паркер назвала пандемию чистилищем и объяснила, почему жители Нью-Йорка не могут прожить без театров
Кидман показала закулисье совместных съемок с Грантом
Кидман показала закулисье совместных съемок с Грантом
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Менял мне судна, мыл меня". Королева рассказала, как Тарзан помогал ей реабилитироваться
"Менял мне судна, мыл меня". Королева рассказала, как Тарзан помогал ей реабилитироваться
  "Он сделал в этой истории две большие ошибки". Королева впервые раскрыла правду о похождениях Тарзана
"Он сделал в этой истории две большие ошибки". Королева впервые раскрыла правду о похождениях Тарзана
"Осталось еще на женском кресле сфоткаться", "Потап фоткал?". Каменских засветила формы
"Осталось еще на женском кресле сфоткаться", "Потап фоткал?". Каменских засветила формы
"Молодой и бесконечно сексуальный". Волочкова показала своего бойфренда
"Молодой и бесконечно сексуальный". Волочкова показала своего бойфренда
"Умничка!". Дочь Пугачевой и Галкина восхитила пользователей Instagram своим поступком
"Умничка!". Дочь Пугачевой и Галкина восхитила пользователей Instagram своим поступком
"Я не впервые слышу это в свою сторону, но впервые – с экрана телевизора". Димопулос рассказала, как реагирует на свое прозвище Черная Пантера
"Я не впервые слышу это в свою сторону, но впервые – с экрана телевизора". Димопулос рассказала, как реагирует на свое прозвище Черная Пантера
Длинные волосы и плюс 6 килограммов. Канделаки показала, как выглядела 10 лет назад
Длинные волосы и плюс 6 килограммов. Канделаки показала, как выглядела 10 лет назад
Заболевший СOVID-19 Беленюк устроил стрельбу из пистолетов
Заболевший СOVID-19 Беленюк устроил стрельбу из пистолетов
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS