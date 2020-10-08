Добкин: Я обдурил протокол Медведева, и они с Януковичем шли пешком без снайперов на крышах

Бывший народный депутат, экс-глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин рассказал основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что протокол президента Украины Виктора Януковича был организован идеально, лучше его – только протокол президента РФ Дмитрия Медведева.

Добкин: Поговорка, что легче с террористами, чем с протоколом президента Российской Федерации, – это на самом деле правда Фото: Михаил Добкин / Facebook

Протокол экс-президента Украины Виктора Януковича работал так, "что муха не летала". Об этом бывший народный депутат, экс-глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин заявил в авторской программе основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона.

"Единственный протокол, который перебил его, – это был протокол президента Российской Федерации, когда приезжал [Дмитрий] Медведев, и я их обоих встречал. Я понял, что, действительно, эта поговорка: что легче с террористами, чем с протоколом президента Российской Федерации, – это на самом деле правда. Но я их все равно обдурил. Они все равно у меня пошли пешком, и без снайперов на крышах, которых требовали, и всего остального. Но это было, скорее всего, связано с харизмой на тот момент Януковича и с бесхребетностью Медведева. То есть поверь мне: я не понимаю, как такой человек мог руководить такой страной, как Российская Федерация", – сказал Добкин.

Добкин: Янукович – п...здун еще тот. Полный текст интервью Добкина Гордону

Янукович и Медведев пописали соглашения (Харьковские соглашения) между Российской Федерацией и Украиной по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины 21 апреля 2010 года.

Согласно соглашениям Украина получала скидку на газ в размере 30% в обмен на пролонгацию пребывания Черноморского флота России на территории Украины с 2017-го до 2042 года.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube



