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Добкин: Кушнарева устранили те, кто расчищал дорогу перед Януковичем

Бывший мэр Харькова, экс-нардеп и экс-глава Харьковской областной государственной администрации Михаил Добкин в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал мнение, что ранение экс-главы Администрации Президента, экс-председателя Харьковской облгосадминистрации Евгения Кушнарева на охоте было умышленным убийством. Он считает, что это сделали те, кто расчищал дорогу перед Виктором Януковичем во власть.

Добкин: Его убили не россияне. Его убили не донецкие
Добкин: Его убили не россияне. Его убили не донецкие
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший мэр Харькова, экс-нардеп и экс-глава Харьковской областной государственной администрации Михаил Добкин считает, что экс-главу Администрации Президента, экс-председателя Харьковской облгосадминистрации Евгения Кушнарева убили умышленно. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое выйдет сегодня вечером.

Добкин вспомнил, что во время ранения Кушнарева – 16 января 2007 года – находился в Ивано-Франковске. 

"Мне позвонили и сказали, что Кушнарева ранили. Я же сам охотник. Знаешь, какая у меня первая мысль? Ну, рука, нога. Вылечим. Все будет нормально. Мне пытаются объяснить, а я не слышу, что в живот. То есть я не понимал, как можно в живот на охоте ранить", – сказал Добкин.

Гордон уточнил у политика, не кажется ли ему, что это сделали специально. 

"Кажется. Абсолютно. Его убили", – ответил Добкин. 

Журналист спросил, не могло ли это убийство быть связано с тем, что Кушнарев "должен был занять место Януковича, и россияне на него серьезно ставили как на номер один в Партии регионов". 

"Пусть простит меня семья Евгения Петровича. Они очень болезненно к этому относятся. Я никогда этого раньше не говорил в эфире – говорил после эфира, когда камер нет. Его убили не россияне. Его убили не донецкие. Его убили те, кто расчищал дорогу Виктору Федоровичу", – сказал политик. 

Добкин не назвал этих людей, но высказал предположение, что это не были близкие к Януковичу люди.

"Я думаю, что его устранили те, кто расчищал дорогу перед Януковичем, но это не близкие люди Януковича, а [кому] Янукович нужен был", – отметил экс-нардеп.

Он согласился с утверждением, что по потенциалу Кушнарев был намного сильнее Януковича.

"Это вообще два разных человека... Если бы был Кушнарев, не было бы Майдана, мы бы были самодостаточной страной. И я думаю, что он, как [президент Беларуси Александр] Лукашенко, сегодня бы парился о том, как ему пойти на восьмой или десятый срок", – сказал Добкин.

Интервью с Добкиным выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона"Трансляция начнется в 18.00.

Днем 16 января 2007 года Кушнарев получил огнестрельное ранение во время охоты в частных угодьях под Изюмом Харьковской области. По официальной версии (родные политика подвергали ее сомнению), в лесу он находился с водителем Андреем Порфирьевым, нардепом-регионалом Дмитрием Шенцевым, его помощником Дмитрием Завальным (он являлся владельцем угодий) и генералом милиции в отставке Василием Луценко.

Кушнарев был доставлен в изюмскую больницу около 16.20 со сквозным ранением брюшной полости (у него были повреждены печень, почки и кишечник). Врачи назвали состояние политика крайне тяжелым. В тот же день нардепу провели несколько операций. На следующий день Кушнарев скончался.

Вокруг гибели Кушнарева с самого начала было много слухов. Они касались и компании, в которой он находился в момент ранения, и обстоятельств произошедшего. По версии следствия, во время охоты Завальный, увидев животное, начал стрелять из карабина, одна из пуль, срикошетив от дерева, попала в политика. Произошедшее квалифицировали как убийство по неосторожности. Завальный, которому также вменяли незаконное обращение с оружием, свою вину не признал. Во время расследования он менял показания. Следствие длилось два с половиной года, родные Кушнарева сомневались в его выводах.

Еще до вынесения приговора Завальный подал ходатайство об амнистии, и в мае 2009 года Харьковский областной апелляционный суд удовлетворил его. Верховный Суд Украины, куда обратилась семья Кушнарева, оставил в силе решение апелляционного суда. 

Теги: Виктор Янукович, Партия регионов, Михаил Добкин, Харьков, Евгений Кушнарев
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