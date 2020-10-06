Добкин: О том, что Янукович в России гримируется до неузнаваемости, мне рассказал Песков

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович, который с 2014 года живет в России, "выходя на улицу, гримируется до неузнаваемости". Эту информацию в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону подтвердил бывший мэр Харькова, экс-нардеп и экс-глава Харьковской областной государственной администрации Михаил Добкин.

Впервые Добкин рассказал об этом в августе в эфире NewsOne.

"Я когда-то, года четыре назад, отдыхал [за границей] и встретил человека одного. Он гражданин РФ и работает в системе государственной власти на очень-очень высокой должности. И он мне рассказал, что, опасаясь за свою жизнь, причем как со стороны недругов, так и со стороны, наверное, бывших друзей уже там, в РФ, Виктор Федорович, чтобы посещать публичные места, пользуется самыми современными разработками, чтобы гримироваться до неузнаваемости, фактически до такой степени, чтобы, находясь рядом, в двух-трех метрах, человек, который его очень хорошо знает, его не узнал", – сказал политик.

В интервью Гордону Добкин уточнил, что узнал об этом от спикера президента РФ Дмитрия Пескова.

"Мне об этом сказал человек, которому я не могу не доверять. Мне об этом сказал Дмитрий Песков. Я с ним случайно встретился за границей и поговорил о Викторе Федоровиче. Он говорил с максимальным презрением, и он мне такую информацию сказал. Прости меня, Дмитрий Песков, за мою откровенность Дмитрию Гордону", – сказал Добкин.

Интервью с Добкиным выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00.

Янукович бежал в Россию в феврале 2014 года после массовых антиправительственных протестов. В Украине против него расследуют ряд уголовных производств, в том числе о коррупции и узурпации власти. 24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам лишения свободы. Суд не счел доказанной вину экс-президента в посягательстве на территориальную целостность Украины. 2 октября 2020 года Киевский апелляционный суд оставил этот приговор в силе.

Российское бюро организации по борьбе с коррупцией Transparency International утверждает, что Янукович получил гражданство России. Его адвокат Виталий Сердюк эту информацию опровергал.

В конце 2016 года Янукович "по соображениям безопасности" отказался назвать место прописки Святошинскому районному суду Киева. На просьбу председательствующего назвать место проживания Янукович сказал: "Ростовская область". Российские СМИ утверждают, что Янукович живет на государственной даче в Подмосковье, принадлежащей одному из подразделений МВД РФ.