Апелляционный суд оставил в силе приговор Януковичу по делу о госизмене

Киевский апелляционный суд отклонил апелляционные жалобы защиты беглого экс-президента Виктора Януковича по делу о госизмене, сообщил прокурор Руслан Кравченко.

Киевский апелляционный суд 2 октября оставил в силе приговор Оболонского райсуда Киева беглому экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу о госизмене. Об этом "РБК-Украина" сообщил прокурор Руслан Кравченко.

"Киевский апелляционный суд отклонил апелляционные жалобы защиты Януковича и приговор оставил без изменений. С этого момента Янукович официально считается осужденным", – сказал Кравченко.

Адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил в Facebook, что решение апелляционного суда обжалуют в Верховном Суде.

"Вина Виктора Януковича не доказана, решение суда исключительно политическое. Оно будет обжаловано в Верховном Суде в кратчайшие сроки", – заявил он.

24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам лишения свободы. Суд не счел доказанной вину экс-президента в посягательстве на территориальную целостность Украины. Экс-президент не участвовал в процессе. После бегства из Украины в феврале 2014 года он проживает в России.

Защитники экс-президента называли решение суда необоснованным, принятым под давлением. На приговор Януковичу адвокаты подавали несколько апелляционных жалоб.