Богдан: Януковича погубили сыновья

Главной проблемой четвертого президента Украины Виктора Януковича стало возросшее влияние его сыновей, то же самое касается окружения Януковича. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 9 сентября на YouTube-канале "В гостях у Гордона", сказал экс-глава Офиса президента Украины, уполномоченный по вопросам антикоррупционной политики в правительстве Николая Азарова (2010–2014) Андрей Богдан.

По его мнению, в первые годы пребывания у власти Янукович и его команда "активно шли в Европейский союз, слаженно работали". Системной коррупции в верхах тогда не существовало, утверждает Богдан.

"А потом – это мое личное мнение – Януковича погубили сыновья. И всю ту власть. У всех у них были сыновья. Эти сыновья все – бизнесмены. А государственная служба, президентская власть и бизнес – они несовместимы. Только потому, что ты – та голова, с которой гниет вся рыба", – заявил он.

Виктор Янукович был президентом Украины в 2010–2014 годах, после Революции достоинства бежал в Россию. У него было двое сыновей. Старший, Александр, как и отец, находится под санкциями Европейского союза. В марте 2015 года младший сын экс-президента Виктор утонул на озере Байкал.

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